Альянс намагається захистити свою інфраструктуру і попередити диверсії з боку Росії.

Після того, як рік тому пролунали вибухи на "Північному потоці", НАТО взявся за розробку технологій, які можуть в режимі реального часу виявляти різного роду диверсії біля критичної інфраструктури. Мова йде про підводні дрони та штучний інтелект, які Альянс наразі тестує на спеціальних навчаннях, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що упродовж 12 днів біля узбережжя Португалії 14 країн НАТО спільно зі Швецією тестують морські дрони, датчики та використання штучного інтелекту. Навчання триватимуть до 29 вересня. За інформацією НАТО, Росія розглядає стратегічні об'єкти на території країн Альянсу, як альтернативу для можливих ударів.

Як працює система виявлення небезпеки

Все відбувається в режимі реального часу, повідомив голова відділення НАТО із захисту підводної інфраструктури, генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн.

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"Якщо вдасться виявити ворожу активність, це дозволить 31 союзнику НАТО розглядати дипломатичні або військові заходи реагування на твердій основі інформації", - сказав Ганс-Вернер Вірманн.

Він додав, мета полягає в тому, щоб виявляти шкідливу поведінку навколо підводної інфраструктури в міру її виникнення та ділитися цією інформацією з урядами та приватними операторами.

Видання пише, що весною цього року Альянс попереджав, що Москва може завдати удару по інфраструктурі в Європі та Північній Америці, зокрема, щоб отримати важелі впливу проти країн, які допомагають Україні.

"Москва використовує комбінацію своїх військових кораблів, наукових кораблів, а також комерційних рибальських траулерів, контейнеровозів і танкерів для відстеження найважливіших підводних систем союзників по НАТО", - сказав Вірманн.

ЗМІ зазначає, що підводні кабелі передачі даних щодня надсилають фінансові транзакції на суму близько 10 трильйонів доларів та близько 95% світового інтернет-трафіку. Дві третини світових запасів нафти та газу або видобуваються на морі, або транспортуються морем. Деякі системи мають довжину в тисячі кілометрів і глибину в сотні метрів під водою, що ускладнює моніторинг.

Як повідомляє Bloomberg, в ході навчань НАТО союзники намагалися зупинити ворожого суб'єкта, який спробував порушити роботу мереж передачі даних і завдати шкоди фінансовим ринкам, використовуючи комерційне судно, яке спонсорується державою, щоб утруднити виявлення його діяльності.

Видання пише, що оптоволоконні датчики на інфраструктурних кабелях зафіксували спробу корабля умовного супротивника розгорнути безпілотний підводний апарат. Ця інформація була передана до системи командування та управління НАТО. Після підтвердження загрози НАТО направило комбінацію повітряних, надводних та підводних дронів для перехоплення та супроводження підозрілого судна.

За словами Ганса-Вернера Вірманна, нові технології НАТО можна використовувати для відстеження руху кораблів, якщо вони кілька разів перетинають критично важливу інфраструктуру. У майбутньому самі оптоволоконні кабелі матимуть змогу виявляти втручання.

Як повідомили журналісти, союзники по НАТО домовилися в липні створити новий морський центр для критично важливої підводної інфраструктури при своєму морському командуванні в Нортвуді, Великобританія. Вони також домовилися створити мережу для покращення обміну інформацією між НАТО, її союзниками та приватним сектором, щоб швидко реагувати на розвідувальні дані, подібні до тих, які збирають датчики або системи штучного інтелекту.

Вірманна зазначив, що після вибухів "Північного потоку" більшість операторів трубопроводів "сильно нервували" і розпочали повномасштабне сканування своїх активів, контролюючи близько 9000 кілометрів трубопроводів.

"Ми хочемо забезпечити якнайшвидший обмін інформацією між учасниками, тому що, якщо ми хочемо виявити підозрілу поведінку в режимі реальної часу, ми маємо діяти дуже швидко", - сказав Вірманн.

Вибухи на "Північному потоці"

У вересні 2022 року внаслідок кількох підводних вибухів стався розрив газопроводу "Північний потік-1" та нещодавно побудованого газопроводу "Північний потік-2", протяжністю понад 1200 км кожен, які з'єднують Росію та Німеччину через Балтійське море.

Влітку цього року Німеччина виявила сліди підводної вибухівки в пробах, взятих з яхти, яка, як підозрюють, "могла бути використана для перевезення вибухівки" для вибуху газопроводу "Північний потік".

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