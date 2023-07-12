Німеччина подала звіт до Радбезу ООН з новою інформацією.

Німеччина розслідує "підозрілий чартер парусної яхти" в районі газопроводів "Північний потік". Слідчі виявили на яхті сліди підводної вибухівки.

Видання Reutres пише, що Німеччина виявила сліди підводної вибухівки в пробах, взятих з яхти, яка, як підозрюють, "могла бути використана для перевезення вибухівки" для вибуху газопроводу "Північний потік".

У вересні 2022 року у виняткових економічних зонах Німеччини, Швеції та Данії на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", що з'єднують Росію і Німеччину по дну Балтійського моря, сталася серія незрозумілих вибухів. Кожна країна проводить окремі розслідування та надіслала оновлену інформацію напередодні засідання Ради Безпеки.

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"Жодне з розслідувань не завершено, і на даний момент ще неможливо сказати, коли вони будуть завершені. Характер актів саботажу безпрецедентний, а розслідування складні", — йдеться в листі.

Відзначається, що Німеччина розслідує "підозрілий чартер парусної яхти", яка була орендована таким чином, щоб "приховати особу справжнього фрахтувальника". Німеччина все ще вивчає точний курс човна.

"Є підозри, що дане судно могло використовуватися для перевезення вибухових речовин, що вибухнули на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". У зразках, взятих з човна в ході розслідування, були виявлені сліди підводної вибухівки. За експертними оцінками, підготовлені водолази могли закріпити вибухівку в місцях пошкодження газопроводів, прокладених по морському дну на глибині приблизно від 70 до 80 метрів", - йдеться в листі про розслідування Німеччини.

Москва заявила, що за вибухами стоїть Захід. Західні уряди заперечують свою причетність, як і Україна, яка бореться з російськими військами, які вторглися в лютому 2022 року. У березні Росії не вдалося домогтися від Ради Безпеки ООН запиту про проведення незалежного розслідування вибухів у Північному потоці.

"На даний момент неможливо достовірно встановити особи злочинців і їх мотиви, особливо щодо питання про те, чи керував інцидент державою або державним діячем", — йдеться в листі Німеччини.

Вибухи на "Північних потоках" - головні новини

Газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2" підірвали 23 вересня 2022 року. Москва назвала інцидент диверсією, але деякі міжнародні експерти та ЗМІ схиляються до версії, що "виконавцем" були самі росіяни.

Данське енергетичне агентство перед вибухом фіксувало невідомі дрони біля газопроводів. Пізніше стало відомо, що перед вибухами в акваторії перебували російські військові кораблі.

У травні 2023 року журналісти-розслідувачі виявили нові докази, які говорять про причетність Росії. Так, в Балтійському морі в момент інциденту знаходилися кораблі РФ - буксир SB-123 і корабель російського військово-морського флоту "Сибіряков", які можуть проводити підводні операції.

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