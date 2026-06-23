Південнокорейська сторона окремо наголосила на своїй принциповій позиції проти будь-якого примусового повернення або переміщення північнокорейських бійців до КНДР чи Росії.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї офіційно оголосило про готовність прийняти на своїй території всіх громадян КНДР, які брали участь у бойових діях на боці Російської Федерації та потрапили в полон до Збройних сил України.

Як повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичне відомство у Сеулі, головною умовою для переїзду є добровільне та самостійне рішення самого військовополоненого.

Південнокорейська сторона окремо наголосила на своїй принциповій позиції проти будь-якого примусового повернення або переміщення північнокорейських бійців до КНДР чи Росії всупереч їхньому власному волевиявленню.

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Очікується, що це питання стане одним із ключових під час запланованих двосторонніх перемовин між міністрами закордонних справ Південної Кореї та України, які відбудуться у Сеулі 30 червня.

Як військові КНДР потрапили в Україну

Військова присутність КНДР у європейській війні розпочалася восени 2024 року. За наявними даними, Пхеньян направив приблизно 15 тисяч своїх військовослужбовців для посилення російського угруповання, а також передав Москві значні обсяги озброєння, включно з артилерійськими снарядами та самохідними установками.

Перекидання контингенту відбулося в межах Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, який лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Росії Володимир Путін підписали у Пхеньяні в червні 2024 року. Документ містив пункт про взаємну військову допомогу в разі агресії проти однієї зі сторін.

Іноземні війська були розгорнуті переважно в Курській області РФ, де підрозділи ЗСУ на той момент контролювали кілька прикордонних районів. За офіційними оцінками Національної розвідувальної служби Південної Кореї, оприлюдненими у вересні, втрати північнокорейського контингенту лише під час боїв у Курській області склали близько двох тисяч осіб убитими. Попри замовчування реальних масштабів втрат всередині самої КНДР, участь північнокорейських солдатів у війні проти України вже офіційно інтегрують у російську систему освіти, додаючи відповідні розділи до підручників з історії РФ.

Полонені іноземці, що воювали на боці РФ

Раніше українські військові взяли в полон 53-річного громадянина Узбекистану, який брав участь у бойових діях на боці російських окупаційних військ. Під час інтерв'ю журналісту Дмитру Карпенку полонений розповів, що є абсолютно неписьменним, оскільки за все життя так і не навчився читати чи писати. Чоловік зазначив, що завершив лише вісім класів середньої школи, після чого вирішив не продовжувати навчання. За словами узбека, він знає лише окремі літери, а через систематичні прогули занять у шкільні роки так і не зміг засвоїти базові навички грамотності.

За інформацією видання Le Monde, сотні іноземних найманців, які потрапили в полон до українських військових, опинилися у стані правового вакууму, оскільки влада РФ відмовляється вносити їх до списків на обмін.

У матеріалі зазначається, що на заході України діє один із центрів утримання військовополонених, де більшість осіб складають російські військовослужбовці з різних регіонів Росії, а також іноземні громадяни, зокрема з країн, розташованих далеко за межами пострадянського простору. Загалом у місцях утримання було виявлено полонених бійців сорока восьми різних національностей.

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