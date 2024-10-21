МЗС Південної Кореї пообіцяло спільну міжнародну реакцію.

МЗС Південної Кореї (Республіка Корея) викликали посла Російської Федерації через відправку військових КНДР в Україну.

Як повідомляє Reuters, Міністерство закордонних справ (МЗС) Південної Кореї викликало російського посла в Сеулі для висловлення протесту проти відправлення північнокорейських військових до Росії з метою розгортання цих підрозділів в Україні.

Згідно із заявою відомства, перший заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хонг Кюн запросив головного російського представника в Сеулі Георгія Зінов'єва сьогодні. Під час зустрічі Кім закликав до негайного виведення північнокорейських солдатів з РФ.

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Раніше Кремль взагалі відкидав заяви Південної Кореї про те, що КНДР могла направити деяких військових для підтримки РФ у війні проти України.

Кім Хонг Кюн зазначив, що участь північнокорейських військ у війні в Україні є порушенням резолюцій і статуту ООН і становить серйозну загрозу безпеці Південної Кореї та інших країн.

"Ми рішуче засуджуємо незаконну військову співпрацю Північної Кореї, включаючи відправлення військ до РФ. Ми плануємо спільно з міжнародним співтовариством реагувати, мобілізуючи всі доступні засоби проти дій, що загрожують нашим основним інтересам безпеки", - заявив Кім.

Як зазначено в повідомленні російського посольства у Республіці Корея, у ході бесіди Кім Хон Гюн виклав позицію країни щодо "перекидання північнокорейських військовослужбовців на територію Росії для подальшої участі у бойових діях в Україні".

"Зінов'єв наголосив, що співпраця між Російською Федерацією та КНДР здійснюється в рамках міжнародного права і не спрямована проти інтересів безпеки Республіки Корея", - йдеться у повідомленні посольства у Facebook.

Окрім того, російський дипломат заявив, що РФ та Південна Корея мають протилежні позиції у питанні про те, що є причиною зростання напруженості на Корейському півострові.

Солдати КНДР на війні в Україні

18 жовтня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що близько 11 тис. північнокорейських військових проходять підготовку на сході РФ. За його словами, вони будуть готові до війни в Україні вже до 1 листопада. Очільник ГУР зазначив, що близько 2500 північнокорейських солдатів вирушить у Курську область.

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