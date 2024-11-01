Україна хотіла би отримати додаткові оборонні спроможності у вигляді необхідної кількості військової техніки та військових інструментів, каже Подоляк.

Росія глобалізує війну проти України і втягує в конфлікт третю країну – Північну Корею, яка структурована під ведення війни. І реакція світу на таку співпрацю мала би бути іншою.

Таку думку висловив в етері телемарафону радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він зауважив, що у КНДР немає інших цілей, окрім війни, і для них сьогодні "впасти під парасольку РФ", яка будує свою зовнішню політику на концепції експансії як такої – "це взагалі супер".

"Вони отримують додатковий досвід і зможуть цей досвід реалізувати в Індо-Тихоокеанському регіоні. І, безумовно, Україна говорить: дивіться, це вже просто виглядає, м’яко кажучи, дивно. Тому що є РФ, яка веде максимально війну на знищення міжнародного права, і ця країна залучає ще одну країну, яка також зацікавлена в знищені міжнародного права. Тому ми би хотіли належну реакцію", – акцентував Подоляк.

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Він окреслив, якими мають бути кроки з боку міжнародної спільноти. Перша складова – це економіка. За його словами, Росія має отримати не просто санкції, а повноцінні економічні обмеження:

"Тобто РФ не може збирати гроші на глобальних ринках, а вона сьогодні отримує достатньо дохідності там, і фінансувати, наприклад, закупівлю ресурсу в Північної Кореї, в тому числі, живої сили. Це нонсенс".

Друга складова полягає в тому, що Україна хотіла би отримати додаткові оборонні спроможності у вигляді необхідної кількості військової техніки, військових інструментів – тих самих дальнобійних ракет, щоб завдавати ударів на випередження.

"Тобто наносити удари по логістиці РФ далеко від лінії фронту. Знищувати полігони, місця накопичення, склади, військове виробництво, логістичні транспортні вертикалі і тому подібне", – продовжив він.

Подоляк також розповів про третю складову. Радник керівника ОП каже, що Україна хотіла би отримати принаймні дипломатичний тиск на КНДР з боку тих країн, які можуть це робити. Зрозуміло, що кількість таких країн обмежена, тому перш за все це, безумовно, Китай.

За його словами, РФ зацікавлена в тому, щоб Північна Корея отримала достатній досвід бойових дій, реалізувала його на території корейського півострову, дестабілізувала корейській півострів і тихоокеанський регіон в цілому. Це йде в протиріччя з інтересами Китаю.

"Ми б хотіли, щоб Китай це усвідомив і відповідно доклав певних дипломатичних зусиль з точки зору впливу на Північну Корею", – пояснив він.

Підсумовуючи, Подоляк зазначив, що в будь-якому процесі є певна історична логіка. Тому потрібно політично розуміти наслідки всього, що відбувається, і до чого призведуть несвоєчасно прийняті рішення.

"Це питання не тільки виживання України, а питання існування міжнародного права і міжнародних правил. І є потреба в цій політичній волі", – резюмував він.

Вступ КНДР у війну: ви могли це пропустити

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи казав, що реакція світу на посилення загарбницької армії РФ військами з Північної Кореї недостатня.

"Голос США, голос НАТО, голос західних лідерів, голос Глобального Півдня і Китаю не звучить так гучно, як має звучати зараз щодо присутності північнокорейського контингенту на території Росії. Я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни", – наголосив глава держави.

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