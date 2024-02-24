Департамент продовжить зривати і викривати постачання зброї між двома країнами.

З вересня 2023 року Північна Корея доставила до Росії понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами або матеріалами, пов'язані з ними.

Як йдеться у звіті Державного департаменту США, 7,4 тисячі контейнерів із загальної кількості доставила "Східна стивідорна компанія" через Східний порт. Крім того, частину боєприпасів завозили через військово-морську ракетну базу "Дунай".

"Департамент продовжить зривати і викривати постачання зброї між КНДР і Росією. У рамках зусиль, які тривають, Департамент визначає дві додаткові організації, які брали участь у передачі боєприпасів із КНДР до Росії", - йдеться у повідомленні про санкції.

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КНДР допомагає Росії - зо відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук заявив, що Північна Корея, передавши Росії свої балістичні ракети малої дальності, використовує Україну як випробувальний полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд. Він нагадав, що надані Північною Кореєю ракети малої дальності були випущені по Україні в грудні та січні.

Розвідка підтверджує намір КНДР передати Російській Федерації ще 1 мільйон артилерійських снарядів. Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму виступі на спеціальному засіданні Європейської ради.

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