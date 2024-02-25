Він зауважив, що Україна має докази використання загарбниками такого озброєння.

Використання російськими окупантами озброєння з Північної Кореї у війні проти України говорить про дефіцит озброєнь у ворога. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.

"Росіяни використовували артилерію Північної Кореї, а також використовували ракети і завдавали ними ударів по Україні. Є звіти і докази. А що з цим робити? Нічого з цим не зробиш. Допомагати максимально Україні", - зауважив Зеленський.

На думку президента, зараз Росія отримує максимум корейського зброї від того, що в теорії може отримати.

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"Вони не будуть передавати, я думаю, більше за той об’єм, про який нам відомо. Тому що ми знаємо, в принципі, загальний їхній об’єм артилерії. До речі, артилерії Радянського Союзу. І ми розуміємо, скільки вони їм передали. Мені здається, десь 1,5 мільйони вони їм вирішили передавати. Це була загальна сума артилерійських снарядів. Скільки ракет – невідомо. Вони їх використовували – це факт", - сказав глава держави.

Водночас Зеленський побачив тут і "позитивний сигнал": якщо Росія згодна брати іранські "Шахеди", а також застарілу артилерію і ракети з КНДР, "це говорить, що для них цей рік також переломний, у них також великий дефіцит".

Росія отримує зброю від КНДР

Як повідомляв УНІАН, раніше у звіті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки зазначалося, що з вересня 2023 року Північна Корея доставила до Росії понад 10 тис. контейнерів з боєприпасами або матеріалами, пов'язаними з ними.

7,4 тис. контейнерів із загальної кількості доставила "Східна стивідорна компанія" через Східний порт. Крім того, частину боєприпасів завозили через військово-морську ракетну базу "Дунай".

"Департамент продовжить зривати і викривати постачання зброї між КНДР і Росією. У рамках зусиль, які тривають, Департамент визначає дві додаткові організації, які брали участь у передачі боєприпасів із КНДР до Росії", - йдеться у повідомленні про санкції.

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