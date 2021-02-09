Німеччина дурить себе, коли називає російський газопровід суто комерційним проектом.

Джо Байден - великий друг Європи і зовнішньополітичний професіонал. Новий президент США буде намагатися разом з Німеччиною вирішити проблему "Північного потоку-2" стратегічним і далекоглядним способом.

Однак, для нього точно буде неприйнятним, якщо німецький уряд продовжить закопувати свою голову в пісок ще глибше. Про це на порталі The Globalist пишуть голова німецького аналітичного центру Global Ideas Center Штефан Гютц-Ріхтер і екс-посол США в Німеччині Джеймс Бінденагель.

Читайте такожThe Economist: "Північний потік-2" в обхід України може вижити, якщо США і Німеччина домовлятьсяДокази того, що дії Росії націлені проти європейського суверенітету й міжнародних норм, можна побачити щодня. Ці дії також неможливо заперечити у суто німецькому контексті. А занепокоєння німецьких політиків справою Олексія Навального стає дедалі більшим.

Коли уряд Німеччини повторює за Путіним

Нещодавні заяви Володимира Путіна про те, що газопровід "Північний потік-2" - це суто "економічний проект", поставили німецький уряд у незручне становище. Адже тепер виходить, що Берлін повторює ту ж позицію, на цій наполягає російський президент. Німеччині пора зрозуміти, що егоїстична меркантильність, позбавлена стратегічного обґрунтування, не переконає Джо Байдена і його команду.

"Північний потік-2" - геополітичний проект, який не можливо відділити від геополітики й просто віднести до комерційної сфери.

"Звинувачувати американців, що вони хочуть продавати більше свого газу, тому проти російської "труби" - це вершина німецької зарозумілості. Чому? Тому що тупа меркантильність - це насправді основне переконання, яке демонструє німецький уряд", - пишуть автори.

Трансатлантична солідарність чи труба?

Читайте такожDie Welt: Кремлю начхати на критику ЄС, поки Німеччина вірна "Північному потоку-2"У Європі часто говорять про необхідність здобути стратегічну автономію. Але реальне питання, перед яким постали німецькі політики - це об'єднати навколо своєї країни європейських союзників заради захисту європейського суверенітету і протистояння дедалі більшому впливу Росії в Європі.

Це особливо важливо після того, як Європарламент підтримав заклик зупинити будівництво "Північного потоку-2". Це позбавляє німецький уряд фальшивих виправдань, що лише Америка проти російського газопроводу і втручається у європейські справи. Рішення Європарламенту доводить, що в односторонньому порядку діють лише німці.

Як знайти вихід?

Щоб вийти з ситуації, німецький уряд повинен запропонувати провести спільні переговори США і ЄС з Росією, щоб створити трансатлантичне спільне управління американо-європейськими відносинами з Москвою. Повинні бути створені певні стандарти політично прийнятної поведінки щодо широкого спектру геополітичних проблем. Ця ініціатива повинна також включати вирішення проблеми "Північного потоку-2".

Наразі Німеччина сподівається, що покращена трансатлантична координація буде обмежена лише участю США в процесах, пов'язаних з Паризькою кліматичною угодою. Але це недалекоглядно з її боку;

Європейська автономія означає ніякого "Північного потоку-2"

Читайте такожНімеччина заявила про загрозу судів у разі зупинки "Північного потоку-2"Щоб діяти розумніше й стратегічно виважено, Німеччина повинна взяти на себе ініціативу, попросивши Євросоюз заморозити дію ліцензії "Північного потоку-2". Це потрібно для того, щоб дочекатися результатів трансатлантичного діалогу з Росією про дотримання міжнародного закону.

Нинішнє вперте твердження Німеччини про суто комерційний характер газопроводу ігнорує всі російські порушення міжнародних норм. Дозвіл Росії добудувати й запустити "Північний потік-2" без притягнення її до відповідальності буде означати співучасть у всіх її злочинах. А це не гідно хорошого союзника. Газопровід посилює залежність від російського газу й дає Москві політичні важелі впливу. І це навряд чи стратегічна ціль Німеччини.

Замороження ліцензії заохотить Росію обговорити її агресивну зовнішню політику з Європою і США. Зокрема, доведеться розібратися з проблемами військового вторгнення в Україну, кібератак, вбивств й втручань у демократичні вибори.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля" Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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Переклад: Лесь Димань