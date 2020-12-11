Санкції передбачають блокування банківських рахунків і заборону на в'їзд в країну.

Уряд Швейцарії розширив санкційний список проти Білорусі, під обмеження потрапив Олександр Лукашенко, а також ще 15 громадян Білорусі.

Про це повідомляє НВ із посиланням на уряд Швейцарії.

Уточнюється, що, крім Лукашенка, під санкції потрапив його син Віктор, а також члени Національної Ради Безпеки.

Санкції передбачають блокування банківських рахунків і заборону на в'їзд до країни.

В уряді заявили, що всі, хто був включений до списку санкцій "несуть відповідальність за акти насильства і довільні арешти, що здійснювалися після президентських виборів" у Білорусі, що відбулися 9 серпня.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

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Автор: УНІАН