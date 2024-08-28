За його даними, Москва хотіла "нейтралізувати" керівництво країни.

Ще до початку повномасштабної війни російська військова розвідка хотіла усунути всю військово-політичну еліту України.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів болгарський журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. "До початку війни російське ГРУ реально збиралося нейтралізувати все військове і політичне керівництво України. Без різниці, який був рівень їхньої ефективності та готовності боротися з Росією", - сказав він.

За його словами, у цих операціях мали бути задіяні і агенти російських Сил спеціальних операцій, і агенти впливу, яких Москва впроваджувала не один рік. Реалізація цього плану серйозно змінила б хід війни. "Уявіть собі, якби були замахи на 20 генералів, на Зеленського і на інших", - додав розслідувач.

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Замахи на Зеленського

Як повідомляв УНІАН, у травні українська Служба безпеки заявила про викриття мережі агентів Федеральної служби безпеки Росії. Готувалися вбивства президента, голів СБУ та Головного управління розвідки, а також інших високопосадовців.

Наприкінці 2023 року Володимир Зеленський сказав американським журналістам, що пережив близько 5-6 замахів з боку Москви.

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