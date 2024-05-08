Речник Держдепу заявив, що це свідчить про аморальність путінського режиму.

Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби ФСБ, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського. Група також планувала ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова.

На цю інформацію відреагували у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу заявив, що це свідчить про аморальність путінського режиму.

"Очевидно, що це говорить лише про аморальність, яку ми бачимо з боку режиму Путіна від початку цього конфлікту", – наголосив він.

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Замах на Зеленського

7 травня Служба безпеки України повідомила про викриття мережі агентів 5 служби ФСБ, які планували вбивство президента України Володимира Зеленського. Зокрема, затримано двох полковників Управління державної охорони України. Вони зливали секретну інформацію РФ.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов каже, що на території України працює багато агентів впливу Російської Федерації. За його словами, треба віддати належне працівникам СБУ, адже "в умовах ретельно законспірованих агентів впливу, безпосередньо в УДО, тобто в структурі, яка відповідає за збереження життя й здоров'я нашого президента, вдалося їх виявити".

Варто зазначити, що ця група готувала замах не лише на Зеленського, а також на очільника СБУ – Василя Малюка та начальника ГУР – Кирила Буданова.

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