Фахівці ООН вивчили результати демографічних і медичних досліджень в 57 країнах (включаючи Україну).

Майже половина всіх жінок з країн, що розвиваються, позбавлені права на "тілесну автономію". Тобто вони не можуть самостійно розпоряджатися власним тілом.

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Про це заявляють фахівці Фонду ООН в області народонаселення, посилаючись на своє останнє дослідження. Вони вивчили результати демографічних і медичних досліджень в 57 країнах (включаючи Україну).

Жінки не можуть розпоряджатися власним тілом

тільки 55% жінок з розглянутих країн можуть самостійно вирішувати, чи варто їм звертатися за медичною допомогою, користуватися контрацепцією або відмовлятися від сексу;

тільки в 71% країн існує гарантія доступу до послуг в області охорони материнства;

тільки 75% країн юридично забезпечують повний і рівний доступ до протизаплідних засобів;

тільки близько 80% країн мають закони, що підтримують сексуальне здоров'я і щастя;

тільки близько 56% країн мають закони та комплекси заходів, які підтримують всебічну сексуальну освіту.

Також доповідь підкреслює:

у 20 країнах або територіях діють закони "вийти заміж за свого насильника", за якими чоловік може уникнути кримінального переслідування, якщо одружується зі зґвалтованою ним жінкою;

в 43 країнах немає законодавства, яке регулює проблему зґвалтування в шлюбі (зґвалтування чоловіком);

в більш ніж 30 країнах обмежується право жінок пересуватися поза домом;

діти з інвалідністю майже в три рази частіше стають жертвами сексуального насильства, причому найбільшому ризику піддаються дівчинки.

"Жінка, яка має контроль над своїм тілом, швидше за все, буде мати повноваження і в інших сферах свого життя. Жінка або дівчинка-підліток з обмеженою тілесною автономією менш схильна контролювати своє життя вдома, своє здоров'я, своє майбутнє і менш налаштована користуватися своїми правами", – йдеться у висновках ООН.

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Автор: Вікторія Гордієнко