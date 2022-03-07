Поляки, які приймають додому біженців з України, отримають фінансові виплати.

Польща прийняла закон про допомогу українським біженцям, які тікають від вторгнення Росії. За останніми даними, в країну в'їхало близько 1 мільйона переселенців з України - це жінки, діти і літні люди.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявити, що польські сім'ї, які приймуть біженців, отримуватимуть фінансові виплати 1200 злотих на місяць (близько 260 доларів).

Громадяни України на законних підставах можуть залишатися в Польщі 18 місяців. Громадяни України зможуть спокійно працювати в Польщі. Термін перебування може бути продовжений ще на 18 місяців, всього громадяни України зможуть пробути в Польщі до 3 років.

Крім того, в українців буде доступ до держпослуг на загальних підставах.

Органи місцевої влади отримають фінансову підтримку для забезпечення доступу українців до освіти та медицини.

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