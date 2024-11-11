Найближчими днями керівництво Польщі обговорить цю ідею з прем'єром Великої Британії.

Польща прагне створити альянс із Великою Британією, щоб запобігти можливій зраді України, коли Дональд Трамп знову увійде у Білий дім, пише The Times.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск планує зустрічі "найближчими днями" з британським опозиційним лідером Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, оскільки його турбує можливий вплив результатів виборів у США на військову підтримку України.

Днями Дональд Трамп-молодший опублікував в Instagram відео з образом сумного Зеленського поруч із Трампом і підписом: "POV: у вас залишилося 38 днів до втрати допомоги".

Відео дня

Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої закликав його "не загострювати війну в Україні". Незадовго до цього Трамп обговорював ситуацію із Зеленським, запевняючи його в підтримці, хоча неодноразово висловлював сумніви щодо рівня допомоги США Україні та заявляв, що міг би досягти мирної угоди "за 24 години".

Британія, Польща та Франція вважаються ключовими країнами, які можуть запобігти тому, щоб нова адміністрація США уклала угоду з Путіним за спиною України.

"Сформований політичний ландшафт - серйозний виклик для всіх, особливо у зв’язку з можливою угодою між президентом Росії та новим президентом США, яка здатна завершити війну", - зазначив Туск.

Туск зустрінеться зі Стармером у Варшаві чи Лондоні найближчого тижня, а також прийме Макрона та Рютте в Польщі, щоб заручитися підтримкою європейських партнерів. Він також зазначив, що альянс передбачатиме тіснішу співпрацю з країнами Північної Європи та Балтії.

Його ініціатива щодо формування союзу навколо України показує занепокоєння Європи, що мирна угода з Путіним може призвести до втрати територій Україною та примусової нейтральності Києва. Туск заявив:

"Ми будемо інтенсивно координувати співпрацю з країнами, які розділяють наше бачення геополітики та ситуації в Україні. Ніхто не прагне ескалації конфлікту, але також ніхто не хоче послаблення або навіть капітуляції України. Це було б фундаментальною загрозою для Польщі та польських інтересів".

На зустрічі з Зеленським у Будапешті Стармер запевнив у "непохитній" підтримці Великої Британії та готовності активізувати допомогу Україні. Після цього Зеленський критично висловився про деякі європейські країни, які, за його словами, "рішуче" підштовхують Україну до компромісу.

Дипломати ЄС розглядають Велику Британію, Польщу та Францію як критично важливих партнерів для збереження європейської підтримки на тлі вагань Німеччини, яка, наприклад, стримує використання українцями наданих Заходом ракет для ударів по цілях у Росії.

Цими вихідними верховний представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва, щоб висловити підтримку ЄС Україні. "Ми будемо підтримувати Україну, наскільки це можливо", - сказав він.

Минулого тижня один із радників Трампа сказав, що Зеленському варто відмовитися від ідеї повернення Криму. Брайан Ланза, республіканський стратег, заявив, що Трамп прагнутиме до "реалістичного" бачення миру для України.

Підтримка від США під загрозою

Раніше в The Telegraph повідомили, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон спробують умовити президента США Дональда Трампа не скорочувати підтримку України. Також у Лондоні сподіваються на зрушення в питанні обмежень на удари по території РФ ракетами Storm Shadow.

Крім того, у Москві побачили "позитивні сигнали" в позиції Трампа щодо війни в Україні. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що республіканець "говорить про мир", а не про конфронтацію.

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