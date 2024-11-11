Залишилося два місяці: у Байдена не багато варіантів, як допомогти Україні, - The Guardian

Чинному президенту США не вистачає часу для доставки коштів і зброї до передбачуваної зміни зовнішньої політики адміністрації Трампа.

У Джо Байдена залишаються обмежені можливості для прискорення постачання Україні фінансової допомоги та озброєнь, які необхідні для продовження боротьби з російським вторгненням. Білий дім наразі виділяє Україні зброю і кошти з решти 6 мільярдів доларів, у той час як прихильники Києва закликають адміністрацію зняти обмеження на далекобійну зброю та знайти додаткові джерела фінансування до вступу Дональда Трампа на посаду в січні, пише The Guardian.

До 20 січня Байден зберігатиме повний контроль над зовнішньою політикою США. Втім, при Трампі політику Байдена щодо України навряд чи продовжать.

Цього тижня очікується зустріч Байдена з Трампом у Білому домі, де нинішній президент проситиме Трампа продовжити підтримку України та обговорить загальну зовнішню політику. Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав в інтерв’ю, що Байден протягом останніх 70 днів "нагадуватиме Трампу та Конгресу, що Сполучені Штати не повинні залишати Україну, бо відхід США лише сприятиме нестабільності в Європі". Салліван утримався від коментарів щодо можливого додаткового фінансування для України.

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У той же час представники адміністрації Трампа висловлюють скептицизм щодо продовження підтримки. Як зазначив сенатор Білл Хагерті, ймовірний кандидат на посаду держсекретаря: "Американці хочуть бачити захист суверенітету в самих США, перш ніж витрачати кошти на захист іншої нації".

Шанси на новий пакет допомоги є невисокими, але ще залишаються кошти в розмірі 6 мільярдів доларів, які можна використати до закінчення терміну Байдена. Після цього Україні, ймовірно, доведеться більше покладатися на підтримку Європи. Пентагон також дозволив американським оборонним підрядникам працювати в Україні, обслуговуючи F-16 і Patriot, і прискорив постачання понад 500 ракет-перехоплювачів, побоюючись можливих масованих атак Росії.

Американські та європейські посадовці шукають способів "забезпечити" підтримку України, передавши повноваження щодо поставок зброї НАТО. За словами директора Річарда Фонтейна з Центру нової американської безпеки, якщо Трамп припинить підтримку, "наших зусиль не вистачить для підтримки боротьби України без допомоги США".

Складнощі адміністрації Байдена продовжуються і в питанні інших варіантів допомоги. Іво Даалдер, колишній постпред США в НАТО, зазначив: "Будь-яке рішення, прийняте через виконавчі укази, може бути змінене наступного дня". Байдену все складніше залишити довготривалий вплив на ситуацію.

Деякі зовнішньополітичні досягнення адміністрації Байдена зменшилися за останні місяці, особливо на фоні складнощів з підтримкою України і Близького Сходу. Конгресмени-демократи висловлюють розчарування нерішучістю адміністрації у питанні України та обмеженням на далекобійну зброю. Девід Крамер з Інституту Джорджа Буша зазначив:

"Адміністрація Байдена заслуговує похвали за санкції та єдність союзників, але українці розчаровані затримками і обмеженнями, особливо щодо далекобійної зброї та відсутності запрошення до НАТО".

На фоні неоднозначної політики Трампа стає ймовірним скорочення підтримки України. Трамп заявив, що його адміністрація не включатиме рішучих прихильників Києва, як Ніккі Гейлі чи Майк Помпео. Дональд Трамп-молодший також натякнув на скорочення допомоги Україні, опублікувавши відео Зеленського з підписом: "POV: Вам залишилося 38 днів до втрати допомоги".

Прихильники України закликають до зняття обмежень на далекобійну зброю. Мелінда Харінг з організації Razom зазначила:

"Президент Байден може ігнорувати побоювання щодо ескалації, оскільки Путін не почне ядерну війну".

Адміністрація Байдена також може перевести 5 мільярдів доларів з резервів російського центробанку. Але на серйозні переговори, ймовірно, можна розраховувати лише за наступного президента.

Даалдер резюмував: "І Путін, і Зеленський вже не зважають на думку Байдена, оскільки адміністрація залишає посаду через два з половиною місяці".

У Білому домі наближаються зміни - головні новини

Раніше в The Telegraph повідомили, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон спробують умовити президента США Дональда Трампа не скорочувати підтримку України. Також у Лондоні сподіваються на зрушення в питанні обмежень на удари по території РФ ракетами Storm Shadow.

Крім того, у Москві побачили "позитивні сигнали" в позиції Трампа щодо війни в Україні. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що республіканець "говорить про мир", а не про конфронтацію.

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