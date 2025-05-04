Проблеми Польщі у виробництві виникають, незважаючи на те, що країна лідирує в НАТО за військовими витратами.

Польща щосили взялася нарощувати випуск власної зброї на тлі зміни зовнішньополітичного курсу США і війни РФ проти України.

Як пише видання Financial Times, завод у Нев'ядуві робить свій внесок у зусилля Польщі щодо відбиття російської агресії, збільшуючи випуск зброї, знижуючи залежність від США і допомагаючи НАТО та ЄС підтримувати Україну.

"Його територія площею 80 га усіяна занедбаними випробувальними полігонами і будівлями, які колись використовували для виробництва радянської зброї, включно з ракетами С-5", - розповіло видання.

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Керівники заводу в Нев'ядуві, а також інших, більш дрібних виробників скаржаться, що їх з ринку витісняє Польська група з озброєнь (PGZ) - державний конгломерат, якому насилу вдається задовольнити навіть деякі основні потреби збройних сил - не лише в боєприпасах, а й у предметах першої необхідності, таких як черевики та каски.

"Не в моєму характері говорити, що всі до мене були неправі, але в цьому випадку вони дійсно зазнали невдачі - вони не розвинули польську військову промисловість", - говорив про цю ситуацію міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.

Проблеми Польщі у виробництві виникають, незважаючи на те, що країна лідирує в НАТО за військовими витратами, виділивши 4,7% ВВП цього року на оборону.

Зі свого боку заступник міністра оборони Цезарій Томчик закликав, щоб 50% бюджету на військову техніку йшли польським виробникам. Але досягнення цієї мети вимагатиме відкриття військових закупівель, сказав Рафал Бжоска, підприємець-мільярдер, який консультує Туска з питань дерегулювання. "У Польщі нічого не вироблялося приватним бізнесом, а в США F-35 і все інше виробляють приватні компанії, а не держава", - акцентував Бжоска.

Водночас уряд Туска попри все продовжує закуповувати зброю у США. За останній місяць Польща уклала угоду на $2 млрд щодо посилення своїх систем ППО Patriot, а також закупівлю ракет класу "повітря-повітря" ще на $1,3 млрд.

"Наші політики можуть виступати з публічними промовами про те, щоб зробити все більш польським, але коли їм потім зателефонують із Вашингтона, вони підпишуть контракт зі США. Ми любимо американців і їхню армію, я дійсно думаю, що ми залишимося повністю залежними від них", - констатував польський зброяр Ярослав Крук.

Як озброюється Польща

Франція і Польща підпишуть оборонний договір. Такий пакт буде підписаний 9 травня, і охопить оборонні та економічні питання. Таке рішення є останнім кроком країн до поглиблення військової співпраці на тлі російської агресії.

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