Електронні скриньки низки політиків Польщі минулого тижня атакували невідомі.

Уряд Польщі отримав докази причетності Росії до масштабної кібератаки минулої п’ятниці на низку міністрів й депутатів.

Про це повідомив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, пише RMF 24.

«Інформація, яку я отримав від Агентства внутрішньої безпеки, підтверджує кібератаку з території Російської Федерації. Аналіз даних, наданий нам нашими службами, а також службами дружніх країн й країн-партнерів, на жаль, підтверджує, що польських політиків атакували за межами нашого кордону», – сказав Моравецький.

Він не виключив, що електронні скриньки депутатів й урядовців були атаковані за вказівкою Кремля.

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Минулого тижня глава Канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик поінформував про злам своєї електронної скриньки та електронної скриньки дружини й особистих акаунтів у соціальних мережах.

Невідомі також атакували електронну пошту представника партії «Право і справедливість» Радослава Фогеля.

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Автор: Яна Ставська