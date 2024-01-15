Навіть підприємства, які нещодавно пройшли модернізацію, прагнуть збільшити свої виробничі потужності, оскільки їхні потужності вже перестали задовольняти потреби.

Польські заводи збільшують виробництво зброї в декілька разів завдяки безпрецедентним інвестиціям в оборонну промисловість, пише RP.pl.

Навіть підприємства, які нещодавно пройшли модернізацію, прагнуть збільшити свої виробничі потужності, оскільки їхні потужності вже перестали задовольняти потреби, пише видання.

Так, через два роки фабрика Łucznik у Радомлі хоче вийти на виробництво 100 000 гвинтівок на рік, потроївши сучасні обсяги виробництва. На заводах фабрики повним ходом іде оновлення верстатів, затверджено будівництво додаткових цехів, хоча нинішній завод, побудований під ключ, був запущений лише десять років тому.

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Компанія Huta Stalowa Wola, яка є виробником важкої артилерії, далекобійних самохідних гаубиць Krab і автоматичних мінометів Rak, лише напередодні війни в Україні завершила технологічну модернізацію вартістю в десятки мільйонів злотих. Однак сьогодні ці інвестиції виявляються недостатніми. Як зазначив виконавчий директор компанії Ян Шведо, компанія має два роки, щоб подвоїти виробництво. Тож компанія викупила у китайського інвестора цех, який колись належав Huta, також була підготовлена нова земельна ділянка, а інвестиції оцінюються в сотні мільйонів злотих.

Також значні інвестиції вкладаються у суднобудівні верфі Remontowa Shipbuilding та військові верфі PGZ, реконструйовані після багаторічного занепаду. Саме на цих суднобудівних підприємствах будуть будуватися три ліцензовані багатоцільові фрегати нового покоління серії "Swordfish" вартістю 15 мільярдів злотих, і аналітики сподіваються, що це зупинить розвал польських ВМС, який не так давно пророкували.

Крім того, ще одна польська компанія – Autosan, що раніше виробляла електричні автобуси, тепер розпочала виробництво Waran - новітнього багатоцільового броньованого автомобіля з високою мобільністю, придатного для ближньої артилерійської розвідки, а також універсальної транспортної платформи на полі бою.

Також інвестиційний імпульс отримала компанія Nitro-Chem з Бидгоща, один з провідних у світі виробників тротилу. За словами генерального директора компанії Домініка Савіцкі, початок війни в Україні та різке зростання попиту на вибухівку змусили завод у Бидгощі збільшити виробництво тротилу до максимального рівня, і сьогодні, за його словами, завод виробляє тротил у три зміни, 24 години на добу.

Поставки зброї в Україну з ЄС

Нагадаємо, держави-члени Євросоюзу на початку минулого року домовилися, що до березня 2024-го спільними зусиллями передадуть українській державі мільйон артилерійських боєприпасів.

Станом на листопад було поставлено лише близько 30% від запланованого, але днями у Брюсселі запевнили, що обсягу виробництва у мільйон снарядів для України все ж таки вдасться досягти до весни. При цьому поки що немає точних дат, коли ці снаряди будуть доставлені в Україну.

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