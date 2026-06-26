Полякам сподобалося: рейтинг Навроцького встановив історичний рекорд, - опитування

Високі рейтинги Навроцького можуть бути пов'язані з позбавленням Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Рейтинг довіри поляків до президента Кароля Навроцького досяг історичного максимуму, перевищивши попередній рекорд, встановлений Шимоном Головнею. Навроцький отримав 54,8% позитивних оцінок довіри. Про це повідомляє Onet із посиланням на опитування IBRiS.

Зазначається, що Навроцький упевнено випереджає всіх інших політиків у новому рейтингу довіри. Президент не лише має унікальну перевагу, але й перевершив рекордний результат Шимона Головні (маршалок Сейму Польщі 2023-2025 років) часів, коли засновник партії "Польща 2050" був на піку популярності. Головня тоді мав 54,4% довіри людей. Наступні місця в рейтингу посідають відомі політики з Громадянської коаліції.

Зокрема, згідно дослідженню, Навроцький отримав 54,8% позитивних оцінок довіри ("безумовно довіряю" – 23,8%, "скоріше довіряю" – 31%). Це на 8,4 процентних пункти більше, ніж місяць тому. Негативну думку про президента Польщі висловили 39,3% опитаних ("категорично не довіряю" – 30,5%, "скоріше не довіряю" – 8,8%).

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У виданні припускають, що високі рейтинги Навроцького можуть бути пов'язані з позбавленням Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Також опитування показало, що віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Радослав Сікорський залишається на другому місці - йому довіряють 42,6% людей.

Крім того, у трійці лідерів є і прем'єр-міністр Дональд Туск, якому довіряють 38,1% людей.

Опитування проведене Інститутом ринкових та соціальних досліджень (IBRiS) для Onet з 19 по 21 червня 2026 року за допомогою стандартизованих комп'ютерних телефонних інтерв'ю (CATI) на дослідницькій вибірці з 1100 дорослих поляків.

Дипломатичний скандал між Україною та Польщею - що відомо

Як повідомляв УНІАН, суперечка виникла після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Після обурень в польському суспільстві, Навроцький позбавив президента України Ордена Білого Орла. Він заявив, що в польсько-українських відносинах "є межі, які не можна переступати".

Водночас, 90% українців підтримують конструктивний підхід до розвʼязання історичних суперечок із Польщею, а третина розраховують, що через спільні комісії істориків, а не політиків, можна досягти консенсусного погляду.

Більшість (57%) громадян сказали, що поділяють прагматичний погляд, що кожна нація може мати своїх героїв і іншим націям не можна втручатися.

Загалом, як показало опитування, лише 5% українців поділяють конфронтаційний підхід до вирішення історичних суперечок. Також тільки 1% очікує, що Україна має підкоритися Польщі в цих питаннях, і водночас лише 4% українців очікують, що Польща має підкоритися Україні.

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