Британський пер розпочав свою кар'єру в сімейному банку, NM Rothschild & Sons, в 1963 році.

Фінансист і член сім'ї Ротшильдів, лорд Джейкоб Ротшильд, помер у віці 87 років. Статок його сім'ї оцінюється приблизно в 825 мільйонів фунтів стерлінгів.

Видання Independet пише, що британський пер почав свою кар'єру в сімейному банку NM Rothschild & Sons в 1963 році, потім отримав контроль над Rothschild Investment Trust, а в 1980 році разом з сером Марком Вайнбергом став співзасновником тоді ще J Rothschild Assurance Group, нині St James's Place.

Згідно з минулорічним Sunday Times Rich List, статок сім'ї лорда Ротшильда оцінюється приблизно в 825 мільйонів фунтів стерлінгів, а на підтримку іудеїв, освіту і мистецтво вони виділяють 66 мільйонів фунтів стерлінгів.

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"Наш батько Джейкоб займав чільне місце в житті багатьох людей, був чудовим фінансистом, поборником мистецтва і культури, відданим державним службовцям, пристрасним прихильником благодійності в Ізраїлі та єврейської культури, захопленим захисником навколишнього середовища і дуже улюбленим другом, батьком і дідусем. Він буде похований відповідно до єврейських звичаїв на невеликій сімейній церемонії, а пізніше буде організовано поминання на честь його життя", - йдеться в заяві сім'ї.

У дописі на сайті Х Фонд Ротшильдів та садиби Ваддесдон заявили, що "з глибоким сумом повідомляють про смерть лорда Ротшильда, бізнесмена, підприємця, мецената та культурного лідера. Його буде дуже не вистачати родині, колегам і численним друзям".

Сім'я лорда Джейкоба - що відомо

Лорд Ротшильд народився в Беркширі, здобув освіту в Ітон-коледжі, а потім вивчав історію в коледжі Крайст-Черч Оксфордського університету.

До 2019 року він був головою ради директорів RIT Capital Partners - одного з найбільших інвестиційних трестів, що котируються на Лондонській фондовій біржі, а також обіймав такі посади, як заступник голови ради директорів тодішньої телекомпанії BSkyB, директор RHJ International, нині відомої як BHF Kleinwort Benson Group, і був членом Ради герцогства Корнуоллського при тодішньому Принца Уельського.

У сфері культури він був головою опікунської ради Національної галереї та Головою Фонду спадщини Національної лотереї. Відомий меценат, він також знімався для численних портретів, в тому числі Люціана Фрейда і Девіда Хокні.

Він також заснував Windmill Hill Asset Management для управління сімейним благодійним портфелем і був головою опікунської ради Благодійного фонду The Rothschild Foundation.

Одним з його найбільших благодійних внесків став маєток Ваддесдон у Бакінгемширі. У 1988 році він передав управління ним від імені національного тресту своїй кузині Дороті де Ротшильд.

Він був одружений понад 50 років із Сереною, яка померла в 2019 році, і з якою у нього четверо дітей - Ханна, Бет, Емілі та Нат - та багато онуків.

Міфи про Ротшильдів

Сім'я Ротшильдів за час свого існування стала об'єктом багатьох теорій змови. Деякі стверджували, що вони належать до ілюмінатів і контролюють все багатство світу та банки. Крім того, стверджувалося, що сім'я заохочує війни між урядами.

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