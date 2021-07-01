Дональд Рамсфельд помер у колі родини в Таосі, Нью-Мехіко.

Колишній міністр оборони США, республіканець Дональд Рамсфельд помер у віці 88 років. Причина смерті не повідомляється.

Про смерть Рамсфельда інформується в заяві його сім'ї в Twitter.

Зазначається, що він помер у колі родини в Таосі, Нью-Мехіко.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Дональда Рамсфелда, американського державного діяча і відданого чоловіка, батька, діда і прадіда", - сказано в повідомленні.

Дональд Рамсфелд: його кар'єра у США

Дональд Рамсфелд очолював Пентагон двічі: з 1975 по 1977 роки і з 2001 по 2006 рік. У період президентства Джорджа Буша-молодшого він керував військовими операціями США в Афганістані і Іраку. Вважається одним з головних ідеологів так званих неоконсерваторів, які виступали за активну військово-політичну експансію США в усьому світі.

На початку 2021 року Рамсфелд разом з іншими колишніми главами Міноборони США підписав лист із закликом не використовувати збройні сили для вирішення конфліктів після виборів. Звернення було опубліковано в той час, коли тодішній президент США Дональд Трамп відмовлявся визнавати оголошені результати президентських виборів про перемогу Джо Байдена.

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Автор: Олег Давигора