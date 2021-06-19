​​​​​​​Ллойд Остін доручив вивести 8 батарей Patriot з регіону вже цього літа.

Міноборони США значно зменшує військову присутність у Саудівській Аравії й інших країнах Близького Сходу, щоб протидіяти зростаючому впливу з боку Китаю та Росії.

Про це пише CNN з посиланням на коментар глави оборонного відомства.

Виведення військ зачепить, зокрема, згортання засобів протиповітряних засобів безпеки.

Читайте такожНАТО закликало Росію переглянути рішення про вихід з Договору про відкрите небоЛлойд Остін доручив вивести 8 батарей Patriot з регіону вже цього літа. Деяке військове обладнання повернеться до Сполучених Штатів для подальшого ремонту, інші засоби переведуть в інші регіони, щоб ті були готові у випадку «непередбачуваних обставин», куди саме – не кажуть.

США посилили військову присутність у Саудівській Аравії після атаки у вересні 2019 року на нафтові об’єкти країни Іраном, котрий заблокував світову поставку палива. Вашингтон направив у країну тисячі військовослужбовців, а також дві батареї Patriot та одну протитанкову систему.

США також направили до Іраку ракетні батареї Patriot для захисту американських військ після вбивства Касема Сулеймані та у зв’язку з погрозами з боку Ірану.

Виведення військ з Саудівської Аравії та сусідніх держав є частиною ширшого скорочення чисельності американців у регіоні. США планують завершити виведення всіх сил з Афганістану до 11 вересня. У країні залишилось менш як 1500 військовослужбовців. За часів Трампа їхня кількість була в Іраку була скорочена до 2,5 тисячі осіб.

Водночас адміністрація Байдена хоче зосередити військові сили для протидії Китаю – головному супернику у сфері національної безпеки.

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Автор: Яна Ставська