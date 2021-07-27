Родичі запідозрили недобре, коли подружжя перестало виходити на зв'язок.

В Останкінському районі Москви пенсіонерка померла від інфаркту, побачивши, як її чоловіка прибило шафою.

Про це повідомляє "Московський комсомолець".

81-річна Галина Дмитрівна та 84-річний Олександр Іванович жили у двокімнатній квартирі на вулиці Верхоянська. Чоловік в молодості отримав контузію голови, згодом він осліп, насилу пересувався, іноді у нього виникали напади. А на початку липня 2021 року він лежав у психіатричній лікарні.

Родичі запідозрили недобре, коли подружжя перестало виходити на зв'язок. 23 липня співробітники МНС відкрили двері і виявили тіла пенсіонерів.

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Олександра Івановича придавило книжковою шафою, що не була прикріплена до стіни. Меблі з книгами зачепили телефонний провід, тому телефон був весь час зайнятий.

Тіло Галини Дмитрівни знайшли в сусідній кімнаті. Згідно з попередньою інформацією, у пенсіонерки відмовило серце.

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Автор: Денис Прядко