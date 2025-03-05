Також французи вважають, що саме Трамп спровокував сварку із Зеленським, і що США їм більше не союзник.

64% опитаних французів виступають за збільшення (20%) або за збереження того самого обсягу військової допомоги Україні (44%). 18 відсотків респондентів вважають, що допомогу необхідно зменшити, а 17% - і зовсім припинити. Про це свідчать результати опитування інституту Elabe для BFMTV.

Частка французів, які бажають продовження підтримки України, продовжує зростати з червня 2024 року. Однак троє з чотирьох осіб не бажають платити більше податків за це. Що стосується відправки французьких миротворців в Україну, 68% опитаних виступають "проти" такого рішення до того, як війна буде закінчена. 67% виступають "за", але вже після підписання мирної угоди.

Крім того, опитаних громадян запитали, як вони ставляться до сварки, що сталася між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Близько 3 з 4 осіб "шоковані" через те, що сталося. При цьому лише 8% осіб звинувачують українського лідера в цьому і 59% респондентів покладають відповідальність на Трампа.

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Загалом Трамп має досить "поганий імідж" у Франції - 80% так вважають. Кремлівського диктатора Володимира Путіна вважають поганим 86% громадян. Саме тому французи більше не вважають США союзником, на тлі спроб зближення Трампа з Росією.

Результати інших опитувань

Раніше УНІАН повідомляв, що багато американців бояться, що Трамп не впорається з економічними проблемами. Американців турбують ціни, робочі місця та інфляція. Саме ці фактори позначаються на рейтингу економічного схвалення Трампа.

Крім того, біженці втрачають бажання повертатися в Україну. За їхніми даними, станом на кінець листопада 2024 року за кордоном перебувало близько 5,2 млн українських біженців. За рік їхня кількість зросла ще на 300 тисяч. Найбільше біженців у Європі перебуває в Німеччині (27%) і Польщі (23%).

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