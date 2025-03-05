Але це серйозний удар, який загрожує зникненням деяких із найефективніших видів зброї з арсеналу ЗСУ.

Призупинення військової допомоги адміністрацією президента США Дональда Трампа не означає, що оборона України швидко посиплеться.

Але це серйозний удар, який загрожує зникненням деяких із найефективніших видів зброї з арсеналу ЗСУ на полі бою, і посилює тиск на Київ, щоб той погодився на мирну угоду, пише AP.

За словами представника Пентагону, наказ Трампа про припинення допомоги охоплює і ту, яка вже була схвалена і прямувала в Україну. Представник Пентагону, який говорив на умовах анонімності, сказав, що незрозуміло, яку саме зброю і який обсяг допомоги було зупинено, навіть з урахуванням того, що вже їхало до Києва.

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Видання пояснило, що від початку війни США використовували два основні способи надання Україні допомоги: президентський дозвіл на взяття зброї із запасів Пентагону і швидке відправлення на фронт в Україну, та Ініціатива з надання допомоги у сфері безпеки в Україні, яка використовує довгострокові контракти для відправки зброї.

Чиновник сказав, що деякі види зброї, схвалені адміністрацією Джо Байдена, які постачають через президентський дозвіл, потрапили під заборону від Трампа, але жодних інших подробиць немає.

Наприклад, незрозуміла доля пакета допомоги на $500 млн, схваленого Байденом перед закінченням каденції. Він включав ракети для ППО, системи перекидання боєприпасів та інше обладнання, проте наразі невідомо, яку частину пакета Україна вже отримала, а яку було призупинено.

Також незрозуміло, чи вплине наказ Трампа на будь-які контракти, які були схвалені під час роботи адміністрації Байдена.

"Дії США не матимуть негайного впливу на поле бою, де ЗСУ щосили намагаються зупинити невпинний російський наступ на Донбасі. Українські війська сповільнили російське просування вздовж лінії фронту..., де Росія набирає силу ціною величезних людських і матеріальних втрат", - написало видання.

Журналісти зазначили, що насамперед припинення допомоги послабить протиповітряну оборону і завдасть шкоди здатності України вражати російські цілі далеко за лінією фронту.

За словами Патріка Бері, експерта з військових дій в Університеті Бата (Велика Британія), Україна вже відчуває брак ракет для американських систем Patriot, які мають вирішальне значення для захисту міст від російських повітряних атак.

"Проблема в тому, що багато чого з того, що постачають США - це те, що Європа та інші країни не можуть надати в короткостроковій перспективі - високоякісні речі", - сказав він.

В України є запаси артилерійських снарядів та інших боєприпасів і країна наростила своє виробництво безпілотників, які зараз є одним із найважливіших видів зброї. Видання зазначило, що трохи більше половини військової техніки, використовуваної Україною, виробляється всередині країни.

Чалмерс, експерт RUSI, сказав, що українці наростили своє оборонне виробництво і "впроваджують інновації з неймовірною швидкістю через тиск, якого вони зазнають".

"Вони протримаються досить довго, але це матеріальний удар, і це також виклик для Європи", - констатував експерт.

Призупинення військової допомоги Україні

Трамп доручив Пентагону призупинити військову допомогу Україні. Рішення було ухвалено після скандалу з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.

Це може мати значний вплив на обороноздатність України, оскільки США були одними з найбільших постачальників зброї для ЗСУ.

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