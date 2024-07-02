'Порушили табу': німецькі компанії йдуть з цивільного бізнесу в оборонний, - FT

Компанії довгими десятиліттями уникали оборонних контрактів через спадщину промислового співробітництва з нацистським режимом.

Все більше німецьких компаній переходить до військового обладнання та послуг, порушуючи табу на постачання зброї після вторгнення Росії в Україну.

Як пише Financial Times, минулого тижня акції виробника двигунів Deutz підскочили більш ніж на 20% після того, як він заявив, що збирається створювати танкові двигуни поряд із виробництвом мотоциклів. Інженерна група є однією з тих, хто переглядає або припиняє свою заборону на оборонні контракти.

Компанії зняли табу

Частина німецького бізнесу довгий час уникала зв’язків з оборонним сектором через спадщину промислового співробітництва з нацистським режимом. Але з лютого 2022 року деякі ключові гравці в ланцюжку постачання машинобудування країни, такі як виробник лазерів Trumpf і фірма компонентів Hawe Hydraulik, поставили під приціл військові контракти.

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Кетрін Клювер Ешбрук, політолог і колишній директор Німецької ради з міжнародних відносин, сказала, що давнє ставлення до оборонного сектора швидко змінюється.

"Після трьох років війни на європейському континенті з величезними економічними втратами Німеччина, схоже, готова зробити історичний зсув", - сказала вона.

Зміна ставлення сталася після оголошення Олафа Шольца незабаром після вторгнення Москви в Україну про виділення 100 мільярдів євро фонду для зміцнення оборони Німеччини та модернізації її збройних сил. Він планує відправити бронетанкову бригаду в Литву - першу постійну закордонну дислокацію в сучасній історії країни - і знову вводить строкову форму державної служби.

Опитування PwC Germany цього року показало, що майже 70% німців опитаних підтримують збільшення витрат на оборону.

"Агресивна війна Росії проти України безперечно посилила усвідомлення в нашому суспільстві того, що свободу потрібно захищати військовими засобами, якщо це необхідно", - заявили в Daimler Truck, які минулого місяця оголосивши про новий контракт на постачання 1500 вантажівок для канадських військових.

Карл Хаусген, голова інженерної компанії Hawe Hydraulik, яка скасувала заборону на оборонні замовлення у 2022 році, сказав, що вторгнення Росії в Україну та подальший поштовх до Європи збільшити свої військові витрати зменшили стигму навколо оборонного сектора.

"Значна частина ланцюжка поставок для оборони має зовсім інший імідж, ніж три-чотири роки тому", - сказав він.

Раніше компанія мала правило не постачати продукцію для оборонного сектору, але тепер її комітет на рівні правління оцінює замовлення на клапани та насоси, які можна використовувати у військовій техніці, включаючи транспортні засоби та кораблі.

Ця зміна також відбувається, коли німецька промисловість намагається оговтатися після зниження попиту з боку Китаю. На відміну від бурхливого оборонного сектора, автомобільна промисловість країни була змушена оголосити про масштабне скорочення робочих місць на тлі важкого переходу на електромобілі.

Бізнес йде в оборонку

Німеччина зіткнулася з ситуацією, протилежною Європі відразу після холодної війни, коли компанії зіткнулися з необхідністю перетворення військового виробництва на цивільне виробництво, сказав Крістіан Меллінг з Німецької ради міжнародних відносин.

"Ви переосмислюєте, як можна використовувати цивільні виробничі потужності, технології та процедури, щоб стати більш ефективними у військовому світі", - сказав він.

Continental, один із провідних світових постачальників автомобільної промисловості оголосив про масштабне скорочення робочих місць, але нещодавно запустив схему переведення сотень своїх співробітників до німецького оборонного підрядника Rheinmetall.

Петер Себастьян Краузе, виконавчий директор Rheinmetall, тоді сказав, що співробітники Continental принесуть компанії "дуже цінні" навички.

Виробник лазерів Trumpf, клієнтами якого є напівпровідникова промисловість, включаючи групу обладнання для виробництва мікросхем ASML, є ще однією компанією, яка розглядає можливість зняття повної заборони на постачання для оборонного сектора.

Лазери компанії підлягають експортним обмеженням, у тому числі до Китаю, оскільки німецький уряд вважає їх товарами "подвійного використання".

Оборонні компанії виявили інтерес до військового використання лазерів компанії, наприклад для збивання безпілотників, сказав Хаген Зімер, керівник лазерних операцій компанії.

Лазер може бути потужним інструментом захисту. Без цієї технології "просто неможливий захист від багатосторонньої атаки 200 безпілотників у зонах бойових дій".

Lufthansa Technik, дочірня компанія групи авіакомпаній, яка має контракти на обслуговування приблизно п’ятої частини активного світового флоту, минулого року офіційно запустила підрозділ з обслуговування військових літаків. Підрозділ став бізнес-напрямком, що швидко розвивається, і збирається допомагати підтримувати німецькі гелікоптери Chinook і винищувачі F-35.

"У 2019 році ми вирішили зробити більший крок у сфері оборони, базуючись на наших відносинах з урядом Німеччини", - сказав виконавчий директор Lufthansa Technik Міхаель фон Путткамер, додавши, що фонд у розмірі 100 мільярдів євро "був можливістю зробити крок у індустрію".

"Ми вважаємо, що взяти участь у обороні - це не лише чудова можливість для бізнесу, але й підтримка наших збройних сил, щоб вони були здатні захищати нашу країну", - сказав він.

Сюзанна Віганд, виконавчий директор виробника деталей для танків Renk, сказала, що зростання "синергії" між цивільним і оборонним секторами виробництва в Німеччині може принести користь обом сторонам.

"Це чудовий спосіб подальшого розвитку технологій. Інновації надходять із військового світу та знаходять шлях до цивільного застосування, і навпаки", - сказала вона.

Німеччина готується до оборони

У квітні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани реорганізувати армію, щоб зробити її придатною для ведення війни. "Мета полягає в тому, щоб реструктурувати Бундесвер у такий спосіб, щоб він був оптимальним навіть у разі надзвичайної ситуації, у разі оборони, у разі війни", - сказав він.

Нові збройні сили Німеччини будуть розділені на чотири види - традиційну армію, військово-морський флот і авіацію, а також новий підрозділ у кібернетичному та інформаційному просторі. Також діятимуть оперативне та допоміжне командування.

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