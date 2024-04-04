Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани реорганізувати армію країни, щоб зробити її придатною для ведення війни, повідомляє Politico.
"Мета полягає в тому, щоб реструктурувати Бундесвер таким чином, щоб він був оптимальним навіть у разі надзвичайної ситуації, у разі оборони, у разі війни", - сказав він.
Зазначається, що нові збройні сили Німеччини будуть поділені на чотири види — традиційну армію, військово-морський флот і авіацію, а також новий підрозділ у кібернетичному та інформаційному просторі. Також будуть діяти оперативне та допоміжне командування.
Нове кібервідділення відповідатиме за боротьбу з гібридними загрозами, а також за тактичні завдання, такі як електронна війна. Також тепер до складу армії входитимуть сили внутрішньої безпеки, тоді як військово-повітряні сили стежитимуть за станом своїх літаків — цю функцію раніше виконувало міністерство оборони.
Мета полягає в тому, щоб зробити німецьку армію більш ефективною, позбавивши її десятиліть низьких витрат і підготувавши майбутнього виклику з боку Росії.
"Оскільки Росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива загрозлива ситуація", - йдеться в заяві міністерства оборони Німеччини.
Пісторіус очікує, що зміни будуть запроваджені вже в найближчі місяці.
Міністр також сказав, що розглядалося питання про відновлення обов’язкової військової служби, але воно наразі не перебуває в розробці.
Зараз у Збройних силах Німеччини 181 тисяча військовослужбовців, а до 2031 року планується збільшити чисельність до 203 тисяч солдатів.
Захід остерігається нової війни з Росією
Представник Державного департаменту США Курт Кемпбелл заявив, що Росія відновила свою армію після величезних втрат під час вторгнення в Україну. При цьому частково цього успіху вдалося досягти завдяки підтримці з боку Китаю, а також Півнфічної Кореї та Ірану.
З березня німецькі видання почали говорити про можливість відновлення обов'язкового призову на військову службу. Зазначалося, що сіністр оборони ФРН Борис Пісторіус вже доручив розробити моделі такої служби.