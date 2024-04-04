Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани реорганізувати армію країни.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани реорганізувати армію країни, щоб зробити її придатною для ведення війни, повідомляє Politico.

"Мета полягає в тому, щоб реструктурувати Бундесвер таким чином, щоб він був оптимальним навіть у разі надзвичайної ситуації, у разі оборони, у разі війни", - сказав він.

Зазначається, що нові збройні сили Німеччини будуть поділені на чотири види — традиційну армію, військово-морський флот і авіацію, а також новий підрозділ у кібернетичному та інформаційному просторі. Також будуть діяти оперативне та допоміжне командування.

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Нове кібервідділення відповідатиме за боротьбу з гібридними загрозами, а також за тактичні завдання, такі як електронна війна. Також тепер до складу армії входитимуть сили внутрішньої безпеки, тоді як військово-повітряні сили стежитимуть за станом своїх літаків — цю функцію раніше виконувало міністерство оборони.

Мета полягає в тому, щоб зробити німецьку армію більш ефективною, позбавивши її десятиліть низьких витрат і підготувавши майбутнього виклику з боку Росії.

"Оскільки Росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива загрозлива ситуація", - йдеться в заяві міністерства оборони Німеччини.

Пісторіус очікує, що зміни будуть запроваджені вже в найближчі місяці.

Міністр також сказав, що розглядалося питання про відновлення обов’язкової військової служби, але воно наразі не перебуває в розробці.

Зараз у Збройних силах Німеччини 181 тисяча військовослужбовців, а до 2031 року планується збільшити чисельність до 203 тисяч солдатів.

Захід остерігається нової війни з Росією

Представник Державного департаменту США Курт Кемпбелл заявив, що Росія відновила свою армію після величезних втрат під час вторгнення в Україну. При цьому частково цього успіху вдалося досягти завдяки підтримці з боку Китаю, а також Півнфічної Кореї та Ірану.

З березня німецькі видання почали говорити про можливість відновлення обов'язкового призову на військову службу. Зазначалося, що сіністр оборони ФРН Борис Пісторіус вже доручив розробити моделі такої служби.

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