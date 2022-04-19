Це перший такий випадок, коли на церемонію вшанування не були запрошені офіційні представники союзників або, у випадку Радянського Союзу, його держав-наступниць.

Цього року церемонія до 77 річниці звільнення нацистського концтабору Маутхаузен в Австрії 15 травня пройде без участі послів Росії та Білорусі, яких попросили не приїздити.

Про це повідомив голова австрійського комітету Маутхаузена (MKÖ) Віллі Мерні, пише Der Standard.

Він зазначив, що через війну Росії проти України участь у церемонії представників Росії та Білорусі, "була б несумісною із "клятвою Маутхаузена" тих в’язнів, які вижили, та цінностями миру і свободи". Однак, на церемонію все ж будуть запрошені родичі в’язнів та профільні організації з РФ і Білорусі.

За його словами, це напевно перший такий випадок, коли на церемонію вшанування не були запрошені офіційні представники союзників або, у випадку Радянського Союзу, його держав-наступниць. Віллі Мерні також припустив, що в церемонії візьме учать делегації України та інших країни, однак нікого спеціально не запитували.

"Величезні жертви, які приніс СРСР у спільній з союзниками боротьбі проти націонал-соціалізму та внесок у звільнення багатьох концтаборів не будуть забуті в усі часи, це невіднятна частина історії нашого континенту. Однак що стосується війни Росії проти України, враховуючи невиправдано застосоване насилля та найсерйозніші порушення прав людини, ми не можемо утриматись від її однозначного засудження", - йдеться в спільній заяві MKÖ, організації Меморіал Маутгаузена та Міжнародного комітету Маутгаузена.

Нагадаємо, заснований в 1938 році Маутгаузен-Гузен був першим табором смерті, який нацистська Німеччина спорудила в окупованій Австрії. До звільнення табору союзними військами в 1945 році близько 335 тис. осіб утримувалися там в умовах, які привели до масової загибелі. Серед ув'язнених були критики нацизму, комуністи, гомосексуалісти, польські інтелектуали, іспанці і російські військовополонені.

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