Посли ознайомляться із ситуацією в пунктах пропуску Каланчак та Чаплинка на адміністративній лінії з тимчасово окупованим півостровом.

Посли Польщі і Румунії в Україні 11 травня відвідають адміністративну межу з окупованим Кримом у рамках підготовки до саміту міжнародної "Кримської платформи" з деокупації півострова.

Читайте такожПонад десять країн світу підтримали Кримську платформу - МендельПро це УНІАН повідомили у посольстві Польщі в Україні. Зокрема, 11 травня відбудеться візит послів Польщі Бартоша Ціхоцького та Румунії Крістіана-Леона Цуркана в Україні до Херсону та на адміністративну лінію з тимчасово окупованим Кримом.

"У Херсоні посли зустрінуться з губернатором Херсонської області Сергієм Козиром та головою Херсонської обласної ради Олександром Самойленком. У присутності постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича посли також ознайомляться із ситуацією в пунктах пропуску на адміністративній лінії з тимчасово окупованим півостровом: Каланчак та Чаплинка. Потім відбудеться зустріч з представниками кримських татар та вимушеними переселенцями з Криму", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Ціхоцький разом з генеральним консулом Польщі в Одесі Катажиною Солек у другій половині дня зустрінуться з поляками з обласного польського товариства "Полонія" у Херсоні і відкриють програму "Польська полиця" у районній бібліотеці у Херсоні.

Що таке "Кримська платформа"

23 вересня 2020 року президент України Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні він заявляв, що створення "Кримської платформи" вже підтримали в Європі та Північній Америці.

Інавгураційний саміт Кримської платформи заплановано провести у Києві 23 серпня.

Довідка УНІАН. Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

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Автор: Віталій Саєнко