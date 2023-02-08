Москва пообіцяла "пропорційну відповідь" за ворожі дії у свій бік.

У Російській Федерації знову натякнули на застосування ядерної зброї через прагнення Боснії й Герцеговини приєднатися до НАТО.

Москва заявила, що залишає за собою право на "пропорційну відповідь", у разі рішення країни щодо вступу до військового Альянсу. Про це йдеться в заяві посла РФ в Сараєво Ігоря Калабухова з нагоди російського "Дня дипломатії".

Він заявив, що як вільна країна Боснія та Герцеговина може прийняти будь-яке рішення щодо своєї зовнішньої політики. Водночас він натякнув, що країна повинна усвідомлювати можливу реакцію Москви у відповідь на приєднання до організації, яка хоче знищити Росію.

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"Будемо реалістами - якщо умовний Брюссель або Вашингтон накажуть розгорнути ядерні системи з ракетами, націленими на Москву, то умовне Сараєво, увійшовши в організацію під їх керівництвом, буде змушене це зробити. Так що так, вибір вільний, але, будь ласка, не обмежуйте нас у праві на відповідь", - заявив він.

При цьому він пообіцяв, що Кремль не буде натискати на "червону кнопку", поки не переконається в "підлих планах" з боку Заходу та членів НАТО.

Вступ Боснії та Герцеговини до НАТО

Зазначимо, що посол Калабухов вже не вперше погрожує країні ядерною зброєю на тлі можливого вступу Боснії та Герцеговини в НАТО. Навесні 2022 року в інтерв'ю ЗМІ він також нагадав Сараєво про ядерну загрозу й заявив, що у Москви є плани проти НАТО.

Питання про вступ Боснії та Герцеговини в НАТО обговорюється з 2010 року. Наразі держава виконує План дій щодо членства в Альянсі. Також НАТО розмістив власний військовий штаб у Сараєво.

У 2020 році Альянс визнав три країни, які прагнуть до членства в організації: Україну, Грузію, а також Боснію та Герцеговину.

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