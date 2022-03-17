Боснія і Герцеговина була запрошена НАТО приєднатися до Плану дій щодо членства (ПДЧ) у 2010 році.

Посол Російської Федерації в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов пригрозив останній країні правом Москви реагувати на її наміри стати членом НАТО.

Про це повідомляє "Балканський оглядач".

"На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати", - заявив Калабухов в ефірі боснійського телеканалу.

За словами посла РФ, наразі у Росії немає плану дій щодо БіГ, і Москва буде реагувати, "аналізуючи стратегічну та геополітичну ситуацію".

Голова Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич засудив заяву посла РФ в Боснії і Герцеговині.

"Рішуче засуджую погрози посла Російської Федерації в БіГ, які він висловив, коментуючи можливість вступу Боснії і Герцеговини до НАТО", - наголосив Комшич.

"Повідомлення російського посла про те, що реакція Росії послідує, наведення прикладу України, проти якої Росія здійснює агресію, є однозначним, але водночас неприйнятним для Боснії і Герцеговини", - наголосив голова президії БіГ.

Комшич зазначив, що рішення Боснії і Герцеговини про вступ до НАТО може бути лише рішенням інституцій Боснії і Герцеговини, а не "приводом для нападу на Боснію і Герцоговину".

Боснія і Герцеговина була запрошена НАТО приєднатися до Плану дій щодо членства (ПДЧ) у 2010 році. А сербська частина БіГ, Республіка Сербська, у 2017 році проголосила свій військовий нейтралітет.

Нагадаємо, через прагнення України вступити до НАТО Росія розв'язала повномасштабну війну в нашій країні, жертвами якої стали тисячі людей.

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