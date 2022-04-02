Вулицю перейменували на знак підтримки України.

У Празі російське посольство тепер розташоване на вулиці Українських Героїв

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Ось така тепер офіційна адреса посольства мордору у Празі - Українських Героїв, 36", - зазначив він.

Раніше вулиця мала назву Коруновачной. Зміни вже внесені в Google Maps.

Як повідомлялося, в кінці березня міська рада Праги прийняла рішення про перейменування вулиці, на якій знаходиться посольство Росії, на вулицю Українських Героїв.

Також Перебийніс повідомляв, що на цій вулиці міст буде названо на честь Героя України Віталія Скакуна, який 24 лютого ціною свого життя підірвав міст у Генічеську, щоб стримати наступ російських окупантів.

Також на початку березня Ризька дума підтримала Україну ухвалила рішення перейменувати ділянку вулиці, на якій знаходиться посольство Російської Федерації в Латвії, на "Незалежності України".

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