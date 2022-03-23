За невиконання цієї вимоги буде накладено штраф.

Посольство РФ в Латвії зобов'язали протягом 3 місяців прикріпити на своїй будівлі табличку з новою назвою вулиці – "Незалежності України".

Про це повідомляє LSM із посиланням на Ризьку думу

Табличку з найменуванням вулиці Незалежності України посольство повинно прикріпити на трьох будівлях, що йому належать.

Повідомлення про необхідність заміни таблички з назвою вулиці дипломатичній установі надіслали поштою.

"Протягом трьох місяців з моменту набуття чинності рішенням власники будівель повинні розмістити нові таблички на будівлях – з новими номерами та назвами вулиць. Якщо це не буде зроблено, поліція самоврядування матиме право оштрафувати власника будівлі. У цьому випадку розмір штрафу може становити 10-150 євро", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на початку березня Ризька дума підтримала Україну, яка протистоїть військовій атаці з боку Росії, і ухвалила рішення перейменувати одну з вулиць на честь героїзму українського народу. Примітно те, що назву змінять на тій ділянці, на якій знаходиться посольство Російської Федерації в Латвії.

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