Естонія - один з найголовніших союзників України.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет висловив думку, що росіян потрібно просто вибити з території України, а не шукати дипломатичного шляху припинення війни.

Його цитує ERR.

"Якщо всі західні союзники заявляють, що Україна має виграти цю війну, то для мене питання в тому, чого ми тоді тягнемо? Надамо навчання у достатньому обсязі системи озброєння, щоб було якнайменше загиблих серед мирного населення. Тобто потрібно якнайшвидше закінчити цю війну. Не дипломатією. Росіян потрібно просто вибити з території України", - переконаний Лаанет.

Міністр додав, що український народ продемонстрував великий героїзм, щоб зупинити агресора та дати відсіч.

Нагадаємо, що за три місяці Естонія передала Україні третину свого військового бюджету. Це найбільша підтримка України серед всіх у світі, якщо брати співвідношення бюджету країни та обсяг виділеної допомоги.

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