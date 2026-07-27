Картопля в Україні злетіла в ціні: які ще овочі подорожчали

Верхня стеля цін на картоплю зросла майже вдвічі.

В Україні на минулому тижні активно дорожчали овочі борщового набору. Так, гуртові ціни на картоплю зросли з 10-15 до 13-28 грн/кг, повідомляють оглядачі порталу EastFruit.

Різко піднялася і вартість ріпчастої цибулі – з 16-20 до 29-33 грн/кг. Морква здорожчала з 22-28 до 23-37 грн/кг, а діапазон цін на білокачанну капусту та буряк звузився в сторону зростання. Капусту в гурті тепер відпускають по 20-24 грн/кг замість 18-25 грн/кг, а буряк – по 12-14 проти 10-15 грн/кг у попередній тиждень.

Також подорожчали помідори – з 40-75 до 60-75 грн/кг та огірки – з 15-30 до 18-45 грн/кг. Водночас обвалилися ціни на солодкий перець – з 70-175 до 45-100 грн/кг та баклажан – з 70-100 до 25-35 грн/кг.

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У фруктово-ягідному сегменті Україна входить в пік сезону баштанних культур. Ціни на арбуз впали з 20-30 до 13-15 грн/кг, а диня здешевшала більш, ніж вдвічі – з 60-120 до 30-50 грн/кг.

На минулому тижні також здебільшого дешевшали абрикоси, ціна на які скоротилася з 45-120 до 50-90 грн/кг. Різко знизилася вартість сливи – з 50-100 до 35-55 грн/кг та лохини – з 200-300 до 120-160 грн/кг.

Ягоди та фрукти в Україні – головні новини

Лохина на ринку тільки з початку липня здешевшала ледь не втричі – в середньому з 400 до 135 грн/кг. В останню декаду червня ягоду взагалі продавали по 600 грн/кг.

За прогнозами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, найнижчі ціни на персики в Україні цього року будуть в кінці липня – на початку серпня. А от вартість абрикосів вже потроху буде зростати.

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