Росія скидає до 12 КАБів одночасно: Ігнат пояснив тактику окупантів

Українські війська теж застосовують бомби, але в значно меншій кількості.

Російська окупаційна армія нарощує масовість ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ), атакуючи позиції Сили оборони та цивільну інфраструктуру.

Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, росіяни пресують КАБами лінію фронту щоночі, це відбувається безперестанку.

"Вони нарощують удари по прифронтових регіонах, по військах, а також – по цивільний інфраструктурі. Ми бачимо вже й Запоріжжя страждає, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина – це те, що є однією з найболючіших проблем – тактична авіація ворога, яка застосовує КАБи…", - зазначив Ігнат і додав, що вони є різні – різної дальності, потужності.

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Він підкреслив, що ворог почав дедалі частіше використовувати КАБи, оскільки вони значно дешевші за ракети. І, за словами Ігната, щоб досягти якихось тактичних успіхів на полі бою, росіяни завдають ними ударів по українських укріпрайонах.

Українська армія також щодня завдає ударів по ворогу різноманітними керованими авіабомбами, зокрема іноземного виробництва, які є доволі якісними та високоточними, однак у Сил оборони такого озброєння в рази менше, ніж у окупантів.

"Противник же бере кількістю – запускає одночасно 4-8-12 керованих авіабомб з тактичної авіації. В них є 100, 250, 500 та більше кілограмів (вибухівки – УНІАН). Таким чином, накривають певний квадрат. Так противник діє на різних напрямках", - розповів речник.

Також, за його словами, сьогодні частішають удари некерованими авіабомбами, які мають реактивні двигуни та можуть летіти значно далі, ніж класичні ФАБи з УМПК. Реактивний двигун дозволяє засобу ураженні пересуватися на відстань до 70 км.

Крім того, додав Ігнат, противник використовує дрон-ракету "Бандероль", що має параметри польоту крилатої ракети. "Бандеролі" противник запускає з гелікоптерів та безпілотників "Оріон".

Застосування КАБів росіянами

Нагадаємо, за останні кілька років Росія переобладнала великий запас радянських бомб на високоточні плануючі бомби. Найчастіше зустрічаються ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 і ФАБ-3000, де число відповідає номінальній вазі бомби у кілограмах. Кожна з них має модуль планування та корекції, який включає в себе складні крила, рульові поверхні, інерційний вимірювальний блок і супутникову систему наведення, що дозволяє їй планувати на відстань від 60 до 80 кілометрів після скидання з літака. Нові версії можуть долати відстань до 95 км.

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