Через активізацію повстанців в Конго потенційно у конфлікт можуть бути втягнути кілька африканських країн.

У Демократичній Республіці Конго (ДРК), що у центрі африканського континенту, підтримувані сусідньою державою Руанда повстанці захопили прикордонне місто Гома. Про це повідомляє Bloomberg.

Бойовики повстанського руху "M23", що бореться за політичні та економічні інтереси народу тутсі, увірвалися в місто у понеділок і захопили більшу його частину. Згодом урядові сили відновили контроль над деякими районами міста.

Номінальна кількість населення Гоми складає близько 700 тисяч людей, але з урахуванням біженців, за деякими оцінками, фактично у місті та його околицях може проживати до 2 мільйонів людей.

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За даними ООН, внаслідок бойових дій між повстанцями та урядовими силами постраждав місцевий пологовий будинок, загинули жінки та діти.

У вівторок бої за місто продовжилися. За словами очевидців, бойовики обстрілюють з реактивних гранатометів та мінометів райони Гоми, змусивши мирних жителів і співробітників ООН сховатися.

Захоплення міста Гома є частиною тривалого конфлікту у східному Конго, який розпочався ще у середині 1990-х років після геноциду в Руанді. У спробах стабілізувати ситуацію сюди вже були залучені війська кількох африканських країн, зокрема Уганди, Бурунді, Південної Африки, Танзанії та Малаві.

Хоча Руанда протягом тривалого часу заперечувала активну підтримку повстанського руху M23, керівник миротворчих операцій ООН Жан-П’єр Лакруа заявив журналістам у понеділок, що руандійські війська присутні в Гомі. За його словами, йдеться про 3-4 тисячі руандійських солдатів, що потенційно загрожує переростанням у міждержавну війну Конго проти Руанди.

Хто такі повстанці з руху М23

Повстанське угруповання М23 (Рух 23 березня) — це збройне угруповання, яке діє в східній частині Демократичної Республіки Конго, переважно в провінції Північне Ківу з столицею в Гомі. Назва "М23" походить від мирної угоди, підписаної 23 березня 2009 року між урядом ДРК та повстанцями-тутсі, яку, за словами М23, уряд порушив.

Угруповання складається переважно з бійців етнічної громади тутсі. За деякими даними, М23 отримувало підтримку з сусідньої Руанди та Уганди, що обидві країни заперечували.

Бійці М23 заявляли, що вони взялися за зброю через несправедливість і корупцію в конголезькому уряді, а також дискримінацію етнічних тутсі.

У 2012-2013 роках М23 здійснило низку наступальних операцій у Північному Ківу, зокрема захопило місто Гома у листопаді 2012 року. М23 зазнало значних поразок після наступу збройних сил ДРК, які діяли за підтримки миротворчої місії ООН та бригади втручання ООН. У листопаді 2013 року М23 оголосило про припинення своєї діяльності після поразки, але у 2021-2023 роках М23 знову активізувалося, здійснюючи напади на території в східному Конго.

Угруповання звинувачували в численних порушеннях прав людини, включаючи масові вбивства, зґвалтування, примусову працю та вербування дітей. Посилення діяльності угруповання спричинило гуманітарну кризу, змусивши десятки тисяч людей залишити свої домівки.

Організація Об’єднаних Націй та Африканський Союз неодноразово закликали до припинення конфлікту та вирішення ситуації шляхом переговорів.

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