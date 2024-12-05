За словами місцевих лікарів, найбільше від хвороби постраждали жінки та діти.

У Демократичній Республіці Конго через невідому хворобу померли десятки людей. Про це пише Sky News, посилаючись на слова місцевої влади.

Заступник губернатора провінції Ремі Сакі повідомив, що хвороба забрала життя від 67 до 143 осіб у медичній зоні Панзі, що в провінції Кванго на південному заході країни.

Водночас місцевий епідеміолог заявив для Reuters, що найбільше від хвороби постраждали жінки та діти.

Відео дня

Своєю чергою Міністерство охорони здоров'я, гігієни соціального забезпечення країни написало у соцмережі X, що серед симптомів хвороби - висока температура, головний біль, кашель та нежить, важке дихання та анемія.

У повідомленні додали, що для забезпечення "швидкого та ефективного реагування" на "тривожну ситуацію" міністерство направило в постраждалий район "групу швидкого втручання".

Також лідер громадянського суспільства Сефорієн Манзанза назвав ситуацію "надзвичайно тривожною". За його словами, кількість інфікованих людей продовжує зростати.

"Панзі - це сільська медична зона, тому існує проблема з постачанням ліків", - наголосив він.

Крім того, людям порадили уникати масових зібрань та дотримуватися елементарних правил гігієни, а також постійно мити руки з милом.

Водночас епідеміолог з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Енн Рімуан, яка працює в Конго, розповіла, що діагностика хвороби може бути ускладненою через обмежену інфраструктуру охорони здоров'я в країні. Вона додала, що у частини населення також є основні проблеми зі здоров'ям, серед яких малярія та недоїдання.

Ситуація з пандемією коронавірусу - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Конгрес США представив свій остаточний звіт щодо пандемії Covid-19. Швидше за все, коронавірус виник у китайській лабораторії в Ухані. Доказами цього слугують біологічні характеристики Covid-19.

Також нове дослідження показало, що коронавірус змінив структуру міст та районів у світі, а також звички людей. Після такої пандемії люди проводять значно більше часу вдома, що може змінити навколишнє середовище.

Вас також можуть зацікавити новини: