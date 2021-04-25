За попередньою інформацією, пожежа виникла через вибух балонів з киснем.

Щонайменше 82 людини загинули та ще 110 травмувалися внаслідок пожежі в лікарні, призначеній для лікування хворих на COVID-19, в столиці Іраку - Багдаді.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію Міністерства внутрішніх справ Іраку.

Пожежа сталася вчора, 24 квітня. За попередніми даними, причина займання - вибух балонів з киснем.

Згідно з інформацією влади Іраку, більшість жертв - пацієнти з COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про щонайменше 27 загиблих і 46 поранених внаслідок пожежі в лікарні Ібн Хатіб на південному сході Багдада.

Читайте такожНа кисневому заводі в Бразилії прогримів вибух, є постраждалі (відео)

"Вогонь поширювався, наче пальне. Я вивів брата на вулицю, а потім повернувся й піднявся на останній поверх, не охоплений вогнем. Я знайшов дівчину, їй було близько 19 років, вона задихалася і, схоже, майже помирала. Я взяв її і побіг на вулицю... Люди вистрибували... Лікарі падали на машини. Всі стрибали", - розповів Reuters Ахмед Закі, який відвідував у лікарні свого брата.

Міністерством охорони здоров'я Іраку заявило, що медичні працівники та бригади цивільного захисту змогли врятувати щонайменше 200 людей, включаючи пацієнтів, і матиме точну кількість загиблих і поранених пізніше, передає CNN.

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі заявив, що пожежа в лікарні є "злочином" і наполягає на тому, що винні мають нести відповідальність, йдеться в заяві, опублікованій його офісом у неділю.

"Я зобов'язав провести негайне розслідування та допит керівника лікарні, начальника служби охорони й технічного обслуговування, та всіх зацікавлених осіб, поки недбалість не буде виявлена ​​і не винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у заяві аль-Кадхімі.

Він додав, що зобов'язав надати результати протягом 24 годин. Прем'єр-міністр також оголосив період національної жалоби за вбитими.

Спеціальний представник генсекретаря ООН в Іраку Жанін Хенніс-Пласшаерт висловила "шок і біль через масштабність трагічного інциденту", який торкнувся пацієнтів COVID-лікарні, йдеться в заяві її офісу в неділю.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Олександр Топчій, Павло Степанець