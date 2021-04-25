Щонайменше 46 людей отримали поранення.

Читайте також"Купа м'яса, рука валяється": президент клубу УПЛ в деталях розповів про вибух в офісіЩонайменше 27 людей загинули та 46 отримали поранення внаслідок пожежі в лікарні Ібн Хатіб на південному сході Багдада, столиці Іраку.

Медзаклад був обладнаний для пацієнтів з COVID-19, передає Reuters з посиланням на свої джерела у трьох сусідніх лікарнях.

За даними джерел, пожежа сталася внаслідок вибуху кисневого балона.

Керівник підрозділу цивільної оборони Іраку заявив, що пожежу вже загасили, а зі 120 людей вдалося врятувати 90.

The fire caused many of the oxygen tanks designated to support the #COVID19 patients in the hospital to explode. #Baghdad so far dozens of victims have been reported. pic.twitter.com/OAC8Jt3jq3 — Steven Nabil (@thestevennabil) April 24, 2021

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова