Нікол Пашинян йде з поста / REUTERS
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про свою відставку з посади.
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Раніше Пашинян заявляв про наміри піти у відставку, щоб в країні пройшли позачергові парламентські вибори. У період перед виборами Пашинян залишиться виконуючим обов'язки глави уряду.
На нових виборах Пашинян буде кандидатом на пост прем'єра від Партії "Громадянський договір".
Криза у Вірменії
- Після укладення угоди про припинення вогню в Нагірному Карабасі у Вірменії почалися акції опозиції з вимогою відставки прем'єра.
- Також армія Вірменії затребувала відставки Пашиняна після звільнення першого заступника начальника відомства Тирана Хачатряна.
- Глава Генштабу Вірменії ОНІК Гаспарян закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів в країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту.
- Президент Вірменії Армен Саркісян відхилив прохання прем'єр-міністра про звільнення керівника Генерального штабу.
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