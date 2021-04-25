У країні мають відбутися позачергові парламентські вибори.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про свою відставку з посади.

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Раніше Пашинян заявляв про наміри піти у відставку, щоб в країні пройшли позачергові парламентські вибори. У період перед виборами Пашинян залишиться виконуючим обов'язки глави уряду.

На нових виборах Пашинян буде кандидатом на пост прем'єра від Партії "Громадянський договір".

Криза у Вірменії

Після укладення угоди про припинення вогню в Нагірному Карабасі у Вірменії почалися акції опозиції з вимогою відставки прем'єра.

Також армія Вірменії затребувала відставки Пашиняна після звільнення першого заступника начальника відомства Тирана Хачатряна.

Глава Генштабу Вірменії ОНІК Гаспарян закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів в країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту.

Президент Вірменії Армен Саркісян відхилив прохання прем'єр-міністра про звільнення керівника Генерального штабу.

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Автор: Дмитро Захаров