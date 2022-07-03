Після російської агресії проти України Земан змінив свою позицію, наприклад, щодо санкцій, які раніше критикував.

Президент Чехії Мілош Земан підтримає постачання зброї в Україну та навчання українських військових.

Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

"Якби не було російської агресії в Україні, я на це не погодився б", - сказав Земан про залучення до навчання військових Збройних сил України.

Міністр оборони Яна Чорнохова заявила, що в цьому контексті тривають інтенсивні переговори. За її словами, справа перебуває на стадії підготовки, розглядаються різні види навчання.

Після повномасштабного вторгення РФ в Україну Земан змінив свою позицію, наприклад, щодо антиросійських санкцій, які раніше критикував. Але, за його словами, усі змінили свою думку.

Він наголосив, що, наприклад, у документі НАТО від 2010 року Росія згадується як стратегічний партнер. "Так що так, я погодився б і на постачання зброї, і на навчання українських солдатів", - додав він.

Земан також висловив думку, що війна в Україні буде довгою і вимотливою. "У такому разі природним наслідком є, на жаль, збільшення втрат з обох сторін", - сказав він.

Нагадаємо, Чехія підтримувала Україну надсиланням зброї та ремонтом військової техніки. Країна відправила в Україну танки Т-72, реактивні системи залпового вогню РМ-70, гаубиці DANA.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня стало відомо, що Чехія вже передала Україні військової техніки на суму понад 3,5 млрд крон (близько 140 млн євро) і планувала поставити Україні додаткове озброєння на суму від 600 до 700 чеських крон (у перерахунку близько 24-28 млн євро).

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