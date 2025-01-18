За словами канцлера Німеччини, американський мільярдер підтримує ультраправих у багатьох країнах.

Дружні стосунки мільярдера Ілона Маска з ультраправими "ставить під загрозу" демократію у Європі. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції у Берліні, передає Politico.

"Він підтримує ультраправих всюди в Європі - у Великій Британії, Німеччині, багатьох інших країнах - і це те, що абсолютно неприйнятно. Це ставить під загрозу демократичний розвиток Європи, це ставить під загрозу нашу спільноту, і це необхідно критикувати", - наголосив політик.

За словами Шольца, він не проти того, аби Маск висловлював свою свободу слова, проте додав:

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"Його перехід на бік ультраправих, чи то з бізнес-інтересів, чи то з причин, пов'язаних з його власною політичною позицією, є неприйнятним".

У виданні нагадали, що Маск підтримав правих діячів та ідеї по всьому світу, а саме ультраправу "Альтернативу для Німеччини" на майбутніх дострокових федеральних виборах, які відбудуться 23 лютого.

"Магнат соціальних мереж також є одним з найпалкіших прихильників Дональда Трампа, завдяки чому увійшов до найближчого оточення новообраного президента США, а також підтримав британську праворадикальну партію "Реформи Великобританії", і є припущення, що незабаром він може почати фінансувати цю партію", - підкреслили у Politico.

Втручання Маска у європейську політику - останні новини

Раніше президент Франції Еммануель Макрон розкритикував Ілона Маска за втручання в європейську політику.

"Хто міг собі уявити десять років тому, якби нам сказали, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримає новий міжнародний реакційний рух і безпосередньо втрутиться у вибори, зокрема в Німеччині", - зазначив він.

Крім того, Ілон Маск запропонував США "визволити народ Британії від їхнього тиранічного уряду". Водночас прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре назвав "тривожним" те, що мільярдер втручається в політику інших країн.

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