Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила, що Європейський Союз буде розглядатися у світовій політиці як "карлик", якщо не об'єднається.

В інтерв'ю Sky News вона сказала, що Сполучені Штати Америки не можуть вести переговори про мир без Євросоюзу, оскільки Україна знаходиться в Європі. На її думку, на початку повномасштабного вторгнення кремлівський правитель Путін був здивований єдністю ЄС, однак потім в політиці союзу з'явилися дірки.

Пірц Мусар описала президента США Дональда Трампа як людину, яка любить укладати угоди, а потім переключати свою увагу на щось інше:

Відео дня

"Іноді це виглядає саме так, але я впевнена, що Трамп усвідомлює один факт. Кожна нація в цьому світі заслуговує на мир. Кожна країна на цій планеті повинна працювати заради миру".

Європу виключили з переговорів про мир

Останні події свідчать про зростаюче занепокоєння європейських лідерів щодо їхньої ролі у мирних переговорах стосовно війни в Україні.

Нещодавні переговори між США та Росією, що відбулися без участі європейських країн та України, викликали обурення та побоювання щодо можливого виключення Європи з процесу мирного врегулювання.

Вас також можуть зацікавити новини: