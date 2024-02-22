На наступний день заплановано послання Путіна Федеральним зборам РФ.

Наприкінці лютого так звана Придністровська Молдовська республіка може оголосити про приєднання до Російської Федерації.

Таку думку висловив майор ЗСУ Єгор Чечеринда в ефірі 24 каналу. Як відомо, 28 лютого у Придністров'ї планують вперше за 18 років провести з'їзд депутатів усіх рівнів. А вже 29 лютого російський диктатор Путін виступить із посланням Федеральним зборам РФ.

"І я так, складаючи одне до іншого, розумію, що на цьому зібранні, яке присвячене "тиску" Молдови на так зване Придністров'я, вони цілком можуть оголосити про своє приєднання до Російської Федерації", - каже військовий.

Він зазначив, що "референдум" проводили ще у 2007 році, тоді нібито 97,1% його учасників висловилися за незалежність та подальше "вільне приєднання" до Росії, тому РФ не треба проводити новий псевдореферендум.

"А там ще 500 тисяч населення, плюс один з найбільших у Східній Європі складів озброєнyя, в якому 20 тисяч тонн різних боєприпасів, які Росія може використати", - додав Чечеринда.

На його думку, після цього Росія може сформувати там окремий боєвий підрозділ та піти на Одесу, тому Україна має бути пильною.

Що відомо про з'їзд депутатів в Придністров'ї:

Раніше лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський ініціював скликання з'їзду в Тирасполі депутатів усіх рівнів у зв'язку з "тиском із боку Республіки Молдова, що порушує права і погіршує соціально-економічне становище придністровців".

Придністровський опозиціонер Геннадій Чорба вважає, що на цих зборах, за наказом Москви, озвучать "прохання від імені громадян, які проживають на лівому березі Дністра" прийняти Придністров'я до складу РФ. Вже наступного дня Путін скаже про це у своєму зверненні до Федеральних Зборів.

Вас також можуть зацікавити новини: