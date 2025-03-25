Він підтвердив, що російські наративи можуть впливати на його чиновників, адже вони зацікавлені у питанні закінчення війни в Україні.

Російська інформація може впливати на команду президента Дональда Трампа, оскільки вона прагне досягти дипломатичного вирішення війни в Україні.

Про це заявив сам Трамп, передає радіо Свобода. "На них вплинули, щоб вони врегулювали це питання, тому що Україна хоче, щоб воно було врегульоване. Я думаю, що вони повинні це вирішити, і Росія хоче його вирішити", - сказав Трамп.

Він додав, що держсекретар Марко "Рубіо робить чудову роботу", і спецпосланець "Стівен Віткофф був неймовірним". Також президент згадав і ричетного до переговорів радника Білого дому з питань нацбезпеки Майкла Волца. "Над цим працює велика група людей, і вони витрачають значну частину робочого дня на вирішення того, що насправді впливає на нас фінансово, тому що ми віддали так багато грошей", - прокоментував Трамп.

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Коментар Зеленського про вплив РФ на чиновників США

В інтерв’ю американському журналу Time, яке було оприлюднене 24 березня, президент України Володимир Зеленський припустив, що Путіну вдалося вплинути на деяких людей Трампа.

Зеленський знову спростував твердження російського диктатора Путіна про те, що тисячі українських військових оточені на Курщині, назвавши це "брехнею". Однак, зазначив він, ця російська дезінформація вплинула на офіційних осіб США.

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