Згодом вони і зовсім перебували там на складах без охорони.

Одна приватна компанія отримала замовлення на транспортування зенітних систем в Україну. Однак з поки що незрозумілих причин вона цього не зробила. Натомість обладнання було розміщено на складах неподалік від кордону.

Як стало відомо репортерові RMF FM Кшиштофу Засаді, ця територія певний час охоронялася, але потім зброя фактично залишилася без нагляду.

Повідомляється, що озброєння не належить польській армії і не числиться за державними службами. Воно мало бути комерційно доставлене українській армії приватною компанією. Прокуратура Перемишля веде розслідування.

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"Інформуємо, що знайдені в населеному пункті Лашки на Підкарпатті контейнери з боєприпасами і зброєю не є власністю Війська Польського", - йдеться в заяві Міноборони Польщі. Силовики забезпечили охорону зброї, залишеної без нагляду в ангарі на аеродромі в Підкарпатті.

Інші новини про озброєння для ЗСУ

Раніше УНІАН повідомляв, чи може Німеччина передати Україні більше систем Patriot. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів "чітко", що хоч Україна і потребує зміцнення власної протиповітряної оборони (ППО), Німеччина не в змозі надати Україні більше систем Patriot.

Крім того, відомо, що РФ зламала тисячі камер, щоб шпигувати за поставками зброї Україні. Це сталося в різних, але ключових місцях, включно з прикордонними переходами, залізничними станціями, військовими об'єктами тощо.

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