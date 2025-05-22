У розвідці Британії заявляють, що підрозділ ГРУ отримав доступ до камер поблизу переходів, військових об'єктів і залізничних станцій.

Росія зламала тисячі камер спостереження на західному кордоні України, щоб відстежувати і перешкоджати надходженню допомоги від союзників в Україну. Про це пише The Guardian з посиланням на розвідувальну службу Великої Британії.

Зазначається, що підрозділ ГРУ 26165 звинувачується у використанні безлічі методів для нападу на організації, що надають іноземну допомогу, а також у надсиланні фішингових листів, що містять порнографію та підроблену професійну інформацію, та отримання паролів до вкрадених акаунтів для проникнення в системи.

За даними ЗМІ, РФ отримала доступ до близько 10 000 камер поблизу "військових об'єктів і залізничних станцій для відстеження переміщення матеріалів в Україну", з яких 80% перебували в Україні та 10% у Румунії.

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Стверджується, що 4% цільових камер розташовувалися в Польщі, 2,8% в Угорщині та 1,7% у Словаччині. Місцезнаходження інших цільових камер не було вказано. Повідомляється, що злом надав би доступ до "моментального знімка" зображень із камер.

Також стверджується, що було зроблено й інші спроби, спрямовані на збір конфіденційної інформації про постачання, такої як розклад поїздів і транспортні накладні. "Принаймні в одному випадку зловмисники намагалися використовувати голосовий фішинг, щоб отримати доступ до привілейованих облікових записів, видаючи себе за ІТ-персонал", - ідеться у звіті.

Також зазначається, що тематика фішингових листів була різноманітною і варіювалася від професійних тем до тем для дорослих. Фішингові листи часто надсилали через зламані облікові записи або безкоштовні облікові записи веб-пошти. Листи зазвичай писали рідною мовою цілі та надсилали одному цільовому одержувачу.

Національний центр кібербезпеки Великої Британії закликав приватні компанії, які беруть участь у доставці допомоги Україні, "вжити негайних заходів для свого захисту".

Диверсійно-підривна робота РФ у Європі

Раніше в Нідерландах заявили, що російська військова розвідка спробувала зламати Міністерство оборони країни, щоб перешкодити військовій підтримці України.

А міністр у справах цифрових технологій Кшиштоф Гавковський зазначав, що роль Польщі як центру допомоги Україні зробила її ключовою мішенню для російських диверсій, кібератак і дезінформації.

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