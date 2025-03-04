Рішення президента США ставить під загрозу оборону Києва від російського вторгнення.

Замороження військової допомоги для України може стати ризикованим кроком з боку президента США Дональда Трампа. Про це пише видання The Times.

Зазначається, що американський лідер, як і раніше, відчайдушно хоче, щоб угода щодо мінералів спрацювала, і якнайшвидше, але він не готовий втратити обличчя. Він хоче, щоб президент України Володимир Зеленський вибачився за перепалку в Овальному кабінеті в п'ятницю.

"Якщо тупикова ситуація триватиме довго, Україна, найімовірніше, постраждає на полі бою, що посилить позиції Росії на переговорах. Це занепокоїть європейців і, найімовірніше, викличе ще більшу антипатію до Вашингтона", - ідеться в статті.

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Передбачається, що Білий дім змусить Зеленського відмовитися від своїх вимог щодо гарантій безпеки в рамках угоди щодо мінералів, яку дві країни мали підписати в п'ятницю. Він також сподіватиметься, що президент України швидко дійде такого висновку.

Призупинення військової допомоги США - деталі

Президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити надання військової допомоги Україні, повідомили в Білому домі. Це сталося через кілька днів після перепалки Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Наказ стосується всієї допомоги, яка не перебуває в Україні, повідомляють провідні світові видання.

Йдеться, зокрема, про зброю і критично важливі боєприпаси, які вже відправлені, перебувають у дорозі на літаках і кораблях або очікують у транзитних зонах у Польщі.

Допомога припинена доти, доки "лідери України не продемонструють щиру прихильність до миру". Низка видань повідомляє, що Трамп і його помічники хочуть, щоб Зеленський публічно визнав свою провину за конфлікт у Білому домі в п'ятницю.

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