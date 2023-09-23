Ле Пен загрожує до десяти років позбавлення волі, а також штраф у розмірі одного мільйона євро.

Щодо колишнього лідера "Національного об'єднання" Марін Ле Пен та інших членів партії має бути проведено судовий розгляд у справі про нецільове використання коштів Євросоюзу.

Як повідомляє Reuters, подібне клопотання про початок судового розгляду було подано прокуратурою Парижа. За версією прокуратури, гроші, виділені на оплату роботи помічників депутатів Європарламенту, Ле Пен та інші члени партії використовували на оплату праці співробітників "Національного об'єднання".

Представник "Національного об'єднання" заявив, що партія заперечує всі звинувачення.

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Водночас ВВС уточнює, що запит, який зробила прокуратура, - це останній крок перед порушенням кримінальної справи. Рішення про це має ухвалювати суд.

Марін Ле Пен

Марін Ле Пен обіймала посаду депутата Європарламенту з 2004 року по 2017 рік. Партію "Національне об'єднання", засновану її батьком, вона очолювала з 2011 по 2021 рік.

У вересні 2023 року партія заявила про дострокове погашення кредиту, взятого в 2014 році в першому чесько-російському банку. Через цей кредит політичні опоненти Ле Пен і партії регулярно звинувачували їх у зв'язках з Кремлем.

Марін Ле Пен звинувачували в тому, що її партія може фінансуватися з Росії, а сама вона підтримує Москву. Зокрема, після заяви те, що якби в Криму проводився по-справжньому вільний референдум, жителі півострова і так би проголосували за приєднання до Росії.

Ле Пен не приховувала, що партія брала кредити у російських банків в 2014-2016 роках.

Розслідування відносно Ле Пен та партії почалося у 2016 році. У справі фігурують понад 20 осіб, у тому числі засновник партії Жан-Марі Ле Пен (батько Марін), а також 11 колишніх і діючих депутатів Європарламенту та їх помічників. Саму партію прокуратура звинуватила в приховуванні правопорушень.

Ле Пен загрожує до десяти років позбавлення волі, а також штраф у розмірі одного мільйона євро. Крім того, їй на десять років може бути заборонено обіймати державні посади.

Війна в Україні та позиція Марін Ле Пен

У квітні 2023 року Марін Ле Пен заявила, що перемога у війні як України, так і Росії стане катастрофою, тому слід почати негайні переговори про мир.

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